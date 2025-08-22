Λαβρόφ: Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι μόνο με έτοιμη ατζέντα

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε στο αμερικανικό NBC ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος να δει τον Ουκρανό ομόλογό του όταν υπάρξει ατζέντα για τη συνάντηση • Ο Ζελένσκι λέει πως η Ρωσία δεν επιθυμεί διάλογο.

Σε νέο κύκλο επικοινωνιακού «blame game» και αντιπαράθεσης έχουν εισέλθει οι αντιμαχόμενες πλευρές για τον ουκρανικό πόλεμο, την στιγμή που οι εχθροπραξίες καλά κρατούν με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει συνεχώς.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέϊ Λαβρόφ δήλωσε πως δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά επέμεινε ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο όταν θα υπάρχει έτοιμη ατζέντα για τη συνάντησή τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC TV, ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η Ρωσία συμφώνησε να είναι ευέλικτη σε μια σειρά από θέματα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη πλευρά του, δήλωσε ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

«Αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος και δεν είναι εύκολο, επειδή οι εγγυήσεις συνίστανται σε αυτό που μπορούν να δώσουν οι εταίροι μας στην Ουκρανία, καθώς και στο πώς πρέπει να είναι ο ουκρανικός στρατός και πού μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες για να διατηρήσει ο στρατός τη δύναμή του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους συμμάχους της χώρας του να ασκήσουν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να υιοθετήσει μια «τουλάχιστον ελάχιστα παραγωγική στάση».

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Πούτιν να τον συναντήσει, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε σε μια τέτοια συνάντηση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον.

«Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη συνάντηση. Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν φοβάται καμία συνάντηση με ηγέτες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σήμερα.