Οι όροι του Πούτιν για εκεχειρία με την Ουκρανία

Οι όροι τους οποίους θέτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία για τη επίτευξη της εκεχειρίας ήρθαν την Πέμπτη στο φως της δημοσιότητας. Ο Πούτιν απαιτεί:

η Ουκρανία να εγκαταλείψει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς,

να παραιτηθεί από την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ,

να παραμείνει ουδέτερη,

να αποκλείσει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στο έδαφός της,

η Συμμαχία να απευθύνει νομικά δεσμευτική υπόσχεση ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω ανατολικά και

ο ουκρανικός στρατός να υποβληθεί σε κάποιους ειδικότερους περιορισμούς.

Σε αντάλλαγμα,

η Ρωσία θα παγώσει τις γραμμές στο μέτωπο της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και

εμφανίζεται επίσης πρόθυμη να αποσυρθεί από μικρές περιοχές που κατέχει στις περιφέρειες Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ.

Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, η Ρωσία ελέγχει το 88% του Ντονμπάς και το 73% των επαρχιών Χερσώνας και Ζαπορίζια.

Το Κρεμλίνο ενώ το καλοκαίρι του 2024 ζητούσε την πλήρη παραχώρηση και των τεσσάρων επαρχιών που ισχυρίζεται ότι ανήκουν στη Ρωσία –Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια– τώρα επικεντρώνεται μόνο στο Ντονμπάς. Ο Πούτιν απαιτεί δηλαδή, απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στο ανατολικό μέτωπο.

Οι παραπάνω όροι φέρονται να τέθηκαν και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, στην πρώτη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής έπειτα από τέσσερα χρόνια. Η συνάντηση κράτησε τρεις ώρες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδόν αποκλειστικά αφορούσε τις προϋποθέσεις για έναν πιθανό συμβιβασμό. Μετά τη σύνοδο, ο Πούτιν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη, χωρίς όμως να δοθούν λεπτομέρειες.

Οι αντιδράσεις στους όρους

Η Ουκρανία δεν απάντησε ακόμα. Μέχρι τώρα πάντως, η ουκρανική ηγεσία είχε απορρίψει επανειλημμένα οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Ντονμπάς αποτελεί «οχυρό» που κρατά πίσω τη Ρωσία και πως η εγκατάλειψή του θα ισοδυναμούσε με αυτοκτονία για το κράτος. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ παραμένει συνταγματικά κατοχυρωμένος στόχος, ενώ ο Ζελένσκι τόνισε ότι δεν είναι προνόμιο της Μόσχας να αποφασίζει για τη Συμμαχία.

Από την πλευρά τους, η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν αμέσως στις ρωσικές προτάσεις. Ο Τραμπ, αποφασισμένος να μείνει στην ιστορία ως «πρόεδρος της ειρήνης», δήλωσε: «Πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Είμαι βέβαιος ότι θα το λύσουμε».

Λαβρόφ: Αμφισβητείται η νομιμοποίηση Ζελένσκι

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε πως ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά αμφισβήτησε τη νομιμοποίησή του, δεδομένου ότι η θητεία του έληξε τον Μάιο του 2024 χωρίς να έχουν διεξαχθεί νέες εκλογές λόγω πολέμου. Το Κίεβο απάντησε ότι ο Ζελένσκι παραμένει νόμιμος πρόεδρος.