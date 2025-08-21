Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που, όπως είπε, επιτεύχθηκε κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα για μια ενδεχόμενη συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.
Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να μεταθέσουν το επίκεντρο των προσπαθειών μακριά από την επίλυση αυτών που η Ρωσία θεωρεί πως είναι οι «ριζικές αιτίες» του πολέμου, υποστήριξε.
Ο Λαβρόφ επανέλαβε επίσης τις ρωσικές ανησυχίες για τον τρόπο που διεξάγεται η συζήτηση για τις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, χωρίς τη συμβολή της Μόσχας.
Οποιεσδήποτε ιδέες υφίστανται από αυτές που διατυπώθηκαν από τη Ρωσία στις συνομιλίες της με την Ουκρανία το 2022 στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν καμιά ελπίδα, τόνισε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.
Ο Πούτιν είχε αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι λόγω της αναβολής των εκλογών στην Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.
Ο Λαβρόφ δήλωσε πως το ζήτημα της νομιμότητας θα πρέπει να επιλυθεί πριν η Μόσχα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο.
Η θητεία του Ουκρανού προέδρου είχε αρχικά προγραμματιστεί να λήξει το 2024. Ο Ουκρανός πρόεδρος, όμως, έχει δηλώσει ότι το σύνταγμα της Ουκρανίας τον εμποδίζει να προκηρύξει εκλογές όσο η χώρα βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο και έχει προειδοποιήσει για τη μη διεξαγωγή εκλογών λόγω φόβων για ρωσική παρέμβαση.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας