Ο Πούτιν κάλεσε τον Ζελένσκι στη Μόσχα, μεταδίδει το AFP

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Πούτιν έκανε την πρόταση στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια στιγμή που γινόταν η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.
Ukraine's allies were meeting on Tuesday to discuss the outcome of fast-moving talks to end the war with Russia, after indications that Volodymyr Zelensky could sit down with Vladimir Putin for a peace summit. https://t.co/HhIQBewk0p pic.twitter.com/JYKJnPL2do— AFP News Agency (@AFP) August 19, 2025
