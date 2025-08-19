Ο Πούτιν κάλεσε τον Ζελένσκι στη Μόσχα, μεταδίδει το AFP

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Πούτιν έκανε την πρόταση στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Πούτιν έκανε την πρόταση στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια στιγμή που γινόταν η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.