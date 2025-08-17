Ρούμπιο: Αν η διαπραγμάτευση με Ρωσία αποτύχει, θα πάμε σε κυρώσεις

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε την Κυριακή τη Ρωσία με επιβολή νέων κυρώσεων στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, από την οποία δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση. «Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας την πιθανότητα «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο για να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη και απλώς συνεχιστεί ο πόλεμος, άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες… δυστυχώς μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο», τόνισε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή του CBS “Face the Nation”.

«Υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης (σ.σ. Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα) που έχουν τη δυναμική για σημαντικές εξελίξεις, που δυναμική για πρόοδο», σημείωσε ο αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θέματα προς συζήτηση θα περιλαμβάνουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.Παράλληλα είπε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Brennan: Did you hear anything from Vladimir Putin that indicated he is willing to make a single concession?



Rubio: There are some changes that I think are possible. I think there is some concepts discussed that could potentially lead to something. pic.twitter.com/6Ah6B8Q5jP — justice&TruthTothePeople (@justiceTru56693) August 17, 2025

Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν είναι έτοιμη, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να βοηθά

Εν όψει πάντως της τηλεδιάσκεψής του με Ευρωπαίους ηγέτες η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες. «Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία. Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου. «Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όλοι τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον κ. Ζελένσκι στη συνάντηση τη Δευτέρα με τον κ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με συνεχόμενες ξεχωριστές τους ανακοινώσεις την Κυριακή το μεσημέρι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις Λάιεν και Ζελένσκι

Η κ. φον ντερ Λάιεν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον κ. Ζελένσκι, παρουσίασε από τις Βρυξέλλες τις βασικές της θέσεις για την Ουκρανία, ενόψει της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ των σημείων που υπογράμμισε συγκαταλέγονται: ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η διασφάλιση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας, και η απουσία περιορισμών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις όσον αφορά τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες. «Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», τόνισε χαρακτηριστικά. Η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» απέναντι στη ρωσική εισβολή. Η κ. φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», παρουσιάζοντας το πλαίσιο που, κατά την ίδια, πρέπει να έχει μια συμφωνία. Όπως είπε, η συμφωνία οφείλει πρώτα απ’ όλα να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να προστατευθούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρώπη. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διαφυλάξει την εδαφική της κυριαρχία, ενώ δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της — ούτε ως προς την ένταξή της σε διεθνείς οργανισμούς ούτε ως προς την παροχή βοήθειας από άλλες χώρες.

«Δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είτε πρόκειται για συνεργασία με τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτες χώρες. Καμία απολύτως περιοριστική γραμμή για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», υπογράμμισε ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, όπου θα τεθεί προς συζήτηση ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η ίδια προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, απροσπέλαστη από κάθε πιθανό εισβολέα». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η συζήτηση γύρω από τον όρο «κατάπαυση πυρός» είναι δευτερεύουσα μπροστά στην ουσία, που είναι να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία. «Αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει ο θάνατος», τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε επίσης ότι «δεν είναι ο ίδιος ο όρος που έχει σημασία, αλλά το περιεχόμενο» και πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μια τριμερής συνάντηση «μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου της Ρωσίας».

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι, τόνισε από τις Βρυξέλλες ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών. «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες. Θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε, αν πράγματι είναι τόσες όσες ακούγεται», είπε, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, απαιτείται κατάπαυση του πυρός ώστε να υπάρξουν «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν με αφετηρία τη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία να συμφωνήσουν οι ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μαζί με την Ευρώπη. «Χρειαζόμαστε μια ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», είπε, αναφερόμενος στην αρχή της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

Στη συνέντευξη Τύπου ζητήθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διευκρινίσει τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρούσε κατάλληλες και αν φοβάται επανάληψη της έντασης που σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο κατά την επίσκεψή του τον Φεβρουάριο. Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι αντιλαμβάνεται πως η χρηματοδότηση των εγγυήσεων ασφαλείας μπορεί να προέλθει μόνο από την Ευρώπη, ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται και μια σαφή εγγύηση πως η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να κατέχει εδάφη της γειτονικής χώρας. Όσον αφορά το ταξίδι του στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί παραγωγικό.

UCRAINA | Von der Leyen: "L'Ucraina deve essere in grado di mantenere la sua integrità territoriale". La presidente della Commissione europea ha incontrato Zelensky a Bruxelles #ANSA pic.twitter.com/YEDYY2FtbG — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 17, 2025

Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος στο ουκρανικό

Παράλλλα, νέο μήνυμα εστάλη από τον κ. Τραμπ ο οποίος μέσω του Truth Social προανήγγειλε εξελίξεις με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», με την δήλωση αυτή να γίνεται μετά την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο. Η αοριστία της ανακοίνωσης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και ερωτηματικά σχετικά με το τι ακριβώς εννοεί ο Τραμπ με την «πρόοδο».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση για fake news αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. «Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake news και οι συνεργάτες τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία» έγραψε χαρακτηριστικά. «Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την αλήθεια όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν με ειλικρίνεια για μένα. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει!!!» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.