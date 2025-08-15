Συνελήφθη ο 16ος δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία

Η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 44 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον δήμαρχο του κεντρικού δήμου του Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο των ερευνών για «διαφθορά».
Ο δήμαρχος του Πέρα, Ινάν Γκουνέι, από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), είναι ο 16ος δήμαρχος που τίθεται υπό κράτηση στο πλαίσιο της καταστολής, κατά την οποία συνολικά περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις 19 Μαρτίου.
Μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται στη φυλακή είναι ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμαμογλού, ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ερευνάται για κατηγορίες διαφθοράς και συνδέσεων με την τρομοκρατία και την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ.
Οι συλληφθέντες στη σημερινή αστυνομική επιχείρηση είναι ύποπτοι για διαφθορά σε δημόσιους διαγωνισμούς που συνδέονται με τον δήμο της Κωνσταντινούπολης. Την Πέμπτη, η δήμαρχος του CHP Οζλέμ Τσερτσίογλου από τη δυτική πόλη του Αϊδινίου προσχώρησε στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ερντογάν.
Ο ηγέτης του CHP Οζγκιούρ Οζέλ υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι αξιωματούχοι του AKP απείλησαν την Τσερτσίογλου με ποινική δίωξη και σύλληψη, εάν δεν εντασσόταν στο κυβερνών κόμμα.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος του AKP Χαγιάτι Γιαζιτζί, όπως και η ίδια η Τσερτσίογλου απέρριψαν την κατηγορία του Οζέλ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας