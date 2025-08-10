Οι Γερμανοί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους τάσσεται η πλειονότητα των Γερμανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, μια κίνηση που επί του παρόντος απορρίπτει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Σε δημοσκόπηση του Forsa Institute για λογαριασμό του περιοδικού Internationale Politik, το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» στο ερώτημα: «Θα πρέπει η Γερμανία να αναγνωρίσει τώρα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος;». Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο στην ιδέα αυτή. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου στη Γερμανία σε δείγμα 1.001 ανθρώπων.
Η στήριξη ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%). Είναι επίσης ιδιαιτέρως υψηλή στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29 ετών (60%) και μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω (58%).
Μεταξύ των υποστηρικτών της παράταξης της Αριστεράς (Die Linke) το 85% είναι υπέρ της αναγνώρισης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων των Πρασίνων (66%) και των Σοσιαλδημοκρατών (52%).
Το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης είναι χαμηλότερο μεταξύ των υποστηρικτών της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU, στο 48%, και της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο 45%.
Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης.
Σχεδόν 150 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρον ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν επίσης δεσμευθεί σε μια τέτοια αναγνώριση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δυσαρέσκεια για κυβέρνηση και Μερτς
Την ίδια στιγμή, λίγο προτού συμπληρώσει εκατό ημέρες στην εξουσία, νέα δημοσκόπηση καταγράφει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένη για τις επιδόσεις της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των συντηρητικών και προσωπικά του καγκελάριου της χώρας, του Φρίντριχ Μερτς.
Η δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της ταμπλόιντ Bild, υποδεικνύει πως το 60% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο με τις επιδόσεις του κυβερνητικού «μεγάλου» συνασπισμού και μόλις το 27% εκφράζει ικανοποίηση. Το 13% του δείγματος δεν απάντησε.
Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 1.004 ψηφοφόρων από την 7η ως την 8η Αυγούστου και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2,9%.
Στις αρχές Ιουνίου, περίπου έναν μήνα αφότου ανέλαβε το νέο σχήμα, υπό τη συντηρητική παράταξη των χριστιανοδημοκρατών και των χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU), με εταίρους τους σοσιαλδημοκράτες (SPD) καταγραφόταν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των ψηφοφόρων (37%), ωστόσο και τότε οι δυσαρεστημένοι πλειοψηφούσαν καθαρά (44%).
Το ποσοστό όσων εκφέρουν θετική άποψη για τον καγκελάριο Μερτς είναι παρόμοιο (30%), με αυτό των Γερμανών που εκφράζουν δυσαρέσκεια να βρίσκεται στο 59%.
Συγκριτικά, θυμίζει η Bild, το 43% εξέφραζε ικανοποίηση για τις επιδόσεις του σοσιαλδημοκράτη τότε καγκελάριου Όλαφ Σολτς έπειτα από τις πρώτες εκατό ημέρες του στην εξουσία τον Μάρτιο του 2022, ενώ το 41% εξέφραζε δυσαρέσκεια.
Κατά τη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα, χονδρικά το ένα τέταρτο του δείγματος (το 26%) κρίνει πως ο κ. Μερτς τα πάει –μάλλον– καλύτερα από τον κ. Σολτς, το 41% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά, ενώ το 27% θεωρεί πως τα πάει –μάλλον– χειρότερα.
Για τις επιδόσεις της κυβέρνησης συνολικά, το 28% εκτιμά πως τα πάει μάλλον καλύτερα από την κυβέρνηση Σολτς, το 24% ότι τα πάει μάλλον χειρότερα, ενώ το 38% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά.
Με βάση την έρευνα, ο συνασπισμός του κ. Μερτς δεν θα εξασφάλιζε αν γίνονταν νέες εκλογές σήμερα ποσοστό ικανό να του εξασφαλίσει πλειοψηφία των εδρών στην κάτω Βουλή.
Τα ποσοστά των CDU/CSU και SPD θα παρέμεναν συγκριτικά σταθερά (27% και 15% αντίστοιχα), η ακροδεξιά παράταξη Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα αναδεικνυόταν δεύτερο κόμμα με το 25%, οι Πράσινοι θα εξασφάλιζαν το 11% και η παράταξη Η Αριστερά (Die Linke) το 9%.
Τόσο το κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (4%) όσο και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (4%, +1) θα έμεναν εκτός κοινοβουλίου.
