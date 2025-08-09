Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι στο «ραντεβού» Τραμπ - Πούτιν

Η Ρωσία απαιτεί τουλάχιστον τέσσερις περιφέρειες που κατέκτησε στον πόλεμο και τη χερσόνησο της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014 • «Οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Αινιγματική η πρώτη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο άκουσμα της είδησης πως Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, δίχως την παρουσία του Ουκρανού ηγέτη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση θα γίνει κατά συνέπεια με απόντα τον Ουκρανό πρόεδρο που απαιτεί να ακουστεί και η δική του φωνή σε αυτή τη διαπραγμάτευση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς χθες αν η Ουκρανία θα κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο δυνητικής συμφωνίας, απάντησε πως «θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα». «Συζητάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες επί τριάμισι χρόνια, είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο (...) όμως θα ανακτήσουμε μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει επίσημα τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

