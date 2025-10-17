Ο Τραμπ διστάζει για τους Tomahawk, ο Ζελένσκι τους ανταλλάσσει με drones

Οι πρώτες δηλώσεις των δύο προέδρων στην Ουάσινγκτον • Αβρότητες με το μυαλό στον Πούτιν

Στον Λευκό Οίκο είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον Ουκρανό ομόλογό του, λίγες μόλις ώρες μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση στην Ουάσιγνκτον πραγματοποιείται εν μέσω νέων εξελίξεων στο ουκρανικό, καθώς, μόλις χθες, Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να έχουν νέα συνάντηση, πιθανότατα στη Βουδαπέστη.

Ζορίζει η συζήτηση για τους Tomahawk

Στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων Τραμπ και Ζελένσκι πριν από την έναρξη της συνάντησης, η «σκιά» του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν εμφανής, καθώς μεγάλο μέρος των δηλώσεων (και των ερωτήσεων) σχετιζόταν με την επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε εμφανή την αλλαγή στάσης του για το θέμα της παράδοσης πυραύλων Tomahawk, καθώς έσπευσε να δηλώσει ότι «χρειαζόμαστε τους Tomahawk εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειαζόμαστε και πολλά από τα όπλα που έχουμε ήδη στείλει στην Ουκρανία. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για αυτά. Ένας από τους λόγους που πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος είναι ότι χρειαζόμαστε κι εμείς αυτά τα όπλα. Ελπίζουμε ότι δεν θα τα χρειαστούν. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να χρειαστούμε Tomahawk».

Ο Ζελένσκι, πάντως, έκανε και μια πρόταση - ντρίμπλα, καθώς πρότεινε να παράσχει η Ουκρανία στις ΗΠΑ χιλιάδες drones με αντάλλαγμα να του παραδοθούν οι ισχυροί πύραυλοι.

Ερωτηθείς, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος εάν θα τον ενδιέφερε μια τέτοια συμφωνία απάντησε «ναι θα μας ενδιέφερε. Έχουμε πολλά drones, φτιάχνουμε τα δικά μας, αλλά αγοράζουμε και από άλλους. Η Ουκρανία κατασκευάζει πολύ καλά drones».

Διχογνωμία για τον Πούτιν

Εμφανής, εξάλλου, ήταν η διαφορετική εκτίμηση που έχουν οι δύο πρόεδροι για τις επιδιώξεις της Μόσχας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Στον αντίποδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά ο ίδιος αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο… ειρηνοποιός διαμεσολαβητής

Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να μην κάνει το δικό του σόου, καθώς αποκάλεσε τον εαυτό του «διαμεσολαβητή πρόεδρο» και έσπευσε να δηλώσει ότι αυτός ο πόλεμος που προσπαθεί να σταματήσει θα είναι ο... ένατος.

«Έχω λύσει οκτώ, ανάμεσά τους και στη Μέση Ανατολή. Δεν πήρα το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Απλά θέλω να σώσω ζωές, αλλά αυτός θα είναι ο ένατος» είπε με στόμφο ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι θέλησε να θρέψει το «εγώ» του συνομιλητή του σημειώνοντας «ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε στον κόσμο ότι μπορεί να διαχειριστεί μια εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και για αυτό πιστεύω ότι θα έχει μια μεγάλη επιτυχία για την Ουκρανία. Ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ να μπορέσει να το κάνει».