Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι με επίκεντρο το TikTok και τους δασμούς

Ως «πολύ εποικοδομητική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Όπως ανέφερε, υπήρξε πρόοδος σε πολλά θέματα. Από την πλευρά του, το Πεκίνο απηύθυνε έκκληση για σεβασμό σε ένα «μη προκατειλημμένο» επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με αναφορά στο TikTok, ο Τραμπ δήλωσε χθες πως θέλει να «οριστικοποιήσει», μέσω αυτής της συνομιλίας, την πώληση των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας βίντεο στις ΗΠΑ σε μία κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών.

«Καταγράψαμε προόδους σε πολλά, πολύ σημαντικά θέματα, μεταξύ άλλων το εμπόριο, τη φεντανύλη, την αναγκαιότητα να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και το πράσινο φως για μια συμφωνία στο TikTok», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» του προς τον Κινέζο ομόλογό του σχετικά με το θέμα του TikTok, ιδιοκτησίας της κινεζικής ByteDance.

Σε πιο ουδέτερο τόνο, ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του να αποφύγει «μονομερείς» εμπορικούς περιορισμούς και να διατηρήσει ένα κλίμα «ανοικτό, ισότιμο και μη προκατειλημμένο» για τις κινεζικές επιχειρήσεις, όπως το TikTok.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού), που έχει προγραμματιστεί για την 31η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου στη Νότια Κορέα, έγινε γνωστό από τον Ντόναλντ Τραμπ, που πρόσθεσε πως θα ξαναμιλήσουν επίσης στο τηλέφωνο.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα επισκεφθεί την Κίνα «στις αρχές του επόμενου έτους» και ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ «σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή».

Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ την 20η Ιανουαρίου και την τρίτη από τις αρχές του έτους, λαμβάνοντας υπόψη ένα τηλεφώνημα τη 17η Ιανουαρίου.