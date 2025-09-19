Ανελέητο κυνήγι με φίμωση και απολύσεις εργαζομένων μετά τη δολοφονία Κερκ

Δυσοίωνες συνθήκες διαμορφώνονται στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ σε μια σειρά από τομείς όπως η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η υγεία και οι μυστικές υπηρεσίες.

Σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση της καταστολής στις ΗΠΑ, δεκάδες εργαζόμενοι έχουν απολυθεί ή έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί σε πειθαρχικές διαδικασίες, μόνο και μόνο επειδή εξέφρασαν την γνώμη τους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό συμβαίνει καθώς μέλη της διοίκησης Τραμπ με προεξάχοντα τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος στο podcast του Κερκ, κάλεσε τους πολίτες να «μαρτυρήσουν» όσους κάνουν «απρεπή» σχόλια για τον θάνατο του εκλεκτού του Αμερικανού προέδρου.

Στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, ένας υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή έγραψε σε ένα σχόλιο στο Facebook, ότι ο Κερκ «διέσπειρε μίσος και ρατσισμό στην εκπομπή του» συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας, απαντάς στον Θεό και εκφράζεις τις σκέψεις σαου με λόγια. Μπορείς μόνο να ανακυκλώσεις το κάρμα, αυτό δεν φεύγει», όπως μεταδίδει η Guardian επικαλούμενο το CBS News.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας επιβεβαίωσε στη Guardian ότι ο εν λόγω υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ξεκίνησε έρευνα εναντίον του, προειδοποιώντας ότι η υπηρεσία δεν θα ανεχτεί από κανέναν να παραβιάζεται ο κώδικας δεοντολογίας της. Σε παρόμοια κίνηση, η Federal Emergency Management Agency (FEMA) έθεσε και εκείνη έναν υπάλληλο σε διαθεσιμότητα για σχόλιο που χαρακτήριζε τον Κερκ ως τον «κυριολεκτικά ρατσιστή ομοφοβικό μισογυνιστή».

Ακόμη, η Αμερικανική Ακτοφυλακή δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «έχει γνώση της ακατάλληλης δραστηριότητας ενός υπαλλήλου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την πρόσφατη πολιτική βία» και ότι «ερευνά ενεργά αυτή τη δραστηριότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να λογοδοτήσει ο εν λόγω υπάλληλος».

Η ενημέρωση βγαίνει στον αέρα με «φίμωτρα»

Στα μέσα ενημέρωσης, ήδη η κατάσταση είναι εκρηκτική μετά τη προχθεσινή απομάκρυνση του κωμικού Τζίμι Κίμελ από την εκπομπή του στο ABC, λόγω ενός σχολίου με το οποίο κατηγορεί το κίνημα MAGA για προσπάθεια αποκόμισης πολιτικού οφέλους. Όμως, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον κλιμακώνει την επιθετική αντιμετώπιση απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, απειλώντας με ανάκληση των τηλεοπτικών αδειών από το FCC, το οποίο με τη σειρά του απειλεί με «μπλοκάρισμα» συγχωνεύσεων και εξαγορών δικτύων και affiliates.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα «είναι κατά 97% εναντίον» του, αν και δεν παρουσίασε στοιχεία γι' αυτούς τους αριθμούς, ούτε εξήγησε από πού προκύπτει αυτή η διαπίστωση. Σχολίασε μόνο ότι... διάβασε «κάπου» αυτόν τον αριθμό.

«Διάβασα κάπου ότι τα δίκτυα ήταν κατά 97% εναντίον μου, ξανά, 97% αρνητικά. Κι όμως κέρδισα, εύκολα, και τα 7 κρίσιμα swing states», τόνισε, αναφερόμενος στη νίκη του στις εκλογές του 2024.

Η καταστολή και η λογοκρισία στην ενημέρωση έχουν ήδη αγγίξει τα μεγαλύτερα ενημερωτικά δίκτυα. Τη περασμένη εβδομάδα το MSNBC απέλυσε τον πολιτικό αναλυτή της Μάθιου Ντάουντ, αφού αυτός είχε δηλώσει στον αέρα ότι η ρητορική του Κερκ μπορεί να συνέβαλε στη δολοφονία του. Οι δηλώσεις του Ντάουντ καταδικάστηκαν από το MSNBC ως «ακατάλληλες, αναίσθητες και απαράδεκτες».

Σε ένα μεταγενέστερο άρθρο στο Substack την Παρασκευή, ο Ντάουντ επιβεβαίωσε ότι το MSNBC τον είχε απολύσει και είπε: «Η δεξιά πτέρυγα των μέσων ενημέρωσης ξεσηκώθηκε, με επιτέθηκε σε μια πληθώρα πλατφορμών και το MSNBC αντέδρασε σε αυτή την επίθεση». Η αρθρογράφος της Washington Post Κάρεν Ατία δήλωσε τη Δευτέρα ότι απολύθηκε επίσης λόγω μιας σειράς αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «που καταδίκαζαν την πολιτική βία, τα διπλά πρότυπα σε θέματα φυλής και την απάθεια της Αμερικής απέναντι στα όπλα» μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Εν τω μεταξύ, το PHNX Sports, ένα αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αριζόνα, επιβεβαίωσε ότι έλυσε τη συνεργασία του με έναν από τους υπαλλήλους του λόγω σχολίων σχετικά με τον θάνατο του Κερκ, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές. Αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν από τους αθλητικούς συντάκτες του PHNX.

Πανεπιστήμια και σχολεία στο στόχαστρο από τους Ρεπουμπλικανούς

Η μεγαλύτερη επίθεση εναντίον της ελευθερίας του λόγου, εξαπολύεται εναντίον του θεσμού ο οποίος λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ακαδημαϊκής γνώσης, τα πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο Κλέμσον της Νότιας Καρολίνα, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα απέλυσε έναν υπάλληλό του για «απρεπή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» σχετικά με το περιστατικό και αργότερα απέλυσε δύο μέλη διδακτικού προσωπικού για παρόμοιο λόγο.

Ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών, Λίντσεϊ Γκράχαμ, είχε ζητήσει από το ίδρυμα να τους απολύσει σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «η ελευθερία του λόγου δεν σας προστατεύει από την απόλυση αν είστε ανόητοι και έχετε κακή κρίση».

Στο Τενεσί, η ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν ζήτησε την απόλυση ενός υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Middle Tennessee State University, ο οποίος φέρεται να έγραψε σε μια ανάρτηση ότι δεν είχε «καμία συμπάθεια» για τον θάνατο του Κερκ. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Tennessean ότι ο υπάλληλος απολύθηκε.

Στο Τέξας, το Πανεπιστήμιο του Τέξας απέβαλε έναν φοιτητή που χλεύασε τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης μνήμης στο πανεπιστήμιο.

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τέξας, μια φοιτήτρια φέρεται να αποβλήθηκε μετά από ένα βίντεο που την έδειχνε να διακόπτει μια συγκέντρωση μνήμης για τον Κερκ και να φωνάζει «Γ..... όλοι, ο φίλος μας είναι νεκρός, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι».

Ο Αμερικανικός Σύλλογος Πανεπιστημιακών Καθηγητών (AAUP) έστειλε μια ανησυχητική επιστολή για την κατάσταση στα πανεπιστήμια. «Σας γράφουμε για να υπενθυμίσουμε στους ηγέτες των κολλεγίων και των πανεπιστημίων το θεμελιώδες καθήκον τους να προστατεύουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και την απόλυτη ανάγκη να διασφαλίζουν ότι η ελευθερία να συζητούνται θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς περιορισμούς δεν περιορίζεται υπό πολιτική πίεση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και τα παραπάνω δε συμβαίνουν μόνο στα πανεπιστήμια, καθώς σύμφωνα με τη Guardian επικαλούμενη την εφημερίδα Texas Tribune, η Υπηρεσία Εκπαίδευσης του Τέξας ανέφερε ότι διερευνά περίπου 180 καταγγελίες εναντίον εκπαιδευτικών που κατηγορούνται ότι δημοσίευσαν ακατάλληλα σχόλια στο διαδίκτυο σχετικά με τον θάνατο του Κερκ. Επιπλέον, σε πάνω από 15 πολιτείες έχουν υπάρξει αναφορές για απομάκρυνση ή απόλυση εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένων των Αϊόβα, Κάνσας, Ουισκόνσιν, Βόρεια Καρολίνα, Πενσυλβάνια, Νότια Καρολίνα, Αϊντάχο, Οχάιο, Όρεγκον, Μασαχουσέτη, Μίσιγκαν, Φλόριντα και Μισούρι.

Θέλουν να κόψουν βίζες στους μετανάστες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι «είναι σε εξέλιξη η ανάκληση βίζας» για άτομα που βρίσκονται στη χώρα με βίζα και «επευφημούν τη δημόσια δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου».

«Ετοιμαστείτε να απελαθείτε», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν είστε ευπρόσδεκτοι σε αυτή τη χώρα». Το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Guardian για λεπτομέρειες σχετικά με το αν έχουν γίνει ακυρώσεις βίζας σε σχέση με σχόλια για τον Κερκ.

Μιλάς για τον Κερκ; Δεν πιλοτάρεις!

Το Σαββατοκύριακο, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η American Airlines «απαγόρευσε αμέσως τις πτήσεις» των πιλότων που κατηγορούνται ότι γιόρτασαν τον θάνατο του Kirk και «τους απέλυσε». «Αυτή η συμπεριφορά είναι αηδιαστική και πρέπει να απολυθούν», δήλωσε ο Ντάφι. «Κάθε εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των ταξιδιωτών δεν μπορεί να ανεχθεί αυτή τη συμπεριφορά. Ως χώρα, θεραπευόμαστε όταν στέλνουμε το μήνυμα ότι η εξύμνηση της πολιτικής βίας είναι εντελώς απαράδεκτη!», πρόσθεσε.

Σε δήλωση προς το Guardian, η American Airlines ανέφερε ότι καταδικάζει «κάθε είδους βία» και ότι «η συμπεριφορά που σχετίζεται με το μίσος ή την εχθρότητα είναι αντίθετη με τον σκοπό μας, που είναι να φροντίζουμε τους ανθρώπους στο ταξίδι της ζωής τους». «Οι υπάλληλοι που προωθούν τέτοια βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απομακρύνθηκαν αμέσως από την υπηρεσία», πρόσθεσαν. «Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα εναντίον των μελών της ομάδας που επιδεικνύουν τέτοιου είδους συμπεριφορά».

Ο Ντάφι επαίνεσε επίσης την United Airlines για την ανάληψη παρόμοιων μέτρων με την απομάκρυνση ενός από τους πιλότους της από την υπηρεσία, ο οποίος φέρεται να πανηγύρισε τον θάνατο του Κερκ.

«Πρέπει να απολυθούν», δήλωσε ο Ντάφι. «Δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στην Αμερική και όποιος την επικροτεί θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Ιδίως εκείνοι στους οποίους βασιζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επιβατών των αεροσκαφών».

Η United Airlines δήλωσε στη Guardian ότι «έχει καταστήσει σαφές στους πελάτες και τους υπαλλήλους της ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή για βία με πολιτικά κίνητρα ή οποιαδήποτε απόπειρα να δικαιολογηθεί» και ότι «έχει λάβει μέτρα έναντι των υπαλλήλων της σε αυτό το θέμα».

Διώχνουν γιατρούς και νοσοκόμες

Στην υγεία, τα πράγματα δεν είναι απαραίτητα καλύτερα. Το Σάββατο, το σύστημα υγείας του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι απέλυσε έναν υπάλληλο για αυτό που περιέγραψαν ως «απαράδεκτο δημόσιο σχόλιο».

«Η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδες δικαίωμα», δήλωσε το σύστημα υγείας. «Ταυτόχρονα, εκφράσεις που συγχωρούν ή υποστηρίζουν τη βία ή είναι ασυμβίβαστες με τις πολιτικές ή τις αξίες μας δεν είναι αποδεκτές». Η δήλωση δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Στο Μίσιγκαν, μια νοσοκόμα τέθηκε σε διαθεσιμότητα για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της σχετικά με τον θάνατο του Κερκ, ενώ ένας άλλος εργαζόμενος στον τομέα της υγείας στη Βιρτζίνια απολύθηκε για παρόμοιους λόγους. Η εφημερίδα Boston Globe ανέφερε ότι ένα κέντρο βιοϊατρικής έρευνας με έδρα τη Μασαχουσέτη απέλυσε έναν υπάλληλο που φέρεται να δημοσίευσε ένα «βαθιά προσβλητικό» σχόλιο σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ.

Ο αντίκτυπος στις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Οι αντιδράσεις των εργοδοσιών απέναντι στις δηλώσεις των εργαζομένων τους για τον Κερκ έχουν επεκταθεί σε κάθε κλάδο, ακόμα και σε ένα... εστιατόριο.

Ένας νεαρός στρατηγικός αναλυτής του χρηματιστηρίου Nasdaq απολύθηκε επίσης για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ.

«Το Nasdaq έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και σε οποιοδήποτε σχόλιο που συγχωρεί ή υμνεί τη βία», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο X.

Το δικηγορικό γραφείο Perkins Coie δήλωσε στο Bloomberg Law ότι απέλυσε έναν δικηγόρο που δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο επικρίνει τον Κερκ μετά το θάνατό του. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Νέας Ορλεάνης και του Τολέδο δήλωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για υπαλλήλους που κατηγορούνται ότι δημοσίευσαν αναίσθητες αναρτήσεις σχετικά με τον Κερκ.

Στο Ιλινόις, ένα εστιατόριο με χάμπουργκερ φέρεται να απέλυσε τον γενικό διευθυντή του λόγω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ, ενώ στο Μίσιγκαν, ένας υπάλληλος της Office Depot απολύθηκε επίσης μετά από φερόμενη άρνηση να εκτυπώσει φυλλάδια σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ.