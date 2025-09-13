«Μασάζ» Τραμπ σε Αλ Θανί μετά το τρομοκρατικό χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ

Το δείπνο του Αμερικανού προέδρου στον πρωθυπουργό του Εμιράτου και η προσπάθεια να μην... ξεφύγει η αντιπαράθεση με το Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να βάλει ακόμη ένα μπουρλότο στη Μέση Ανατολή δίνοντας το πράσινο φως για χτύπημα στο Κατάρ, το Εμιράτο δηλώνει (δειλά βέβαια) ότι επιφυλάσσεται για απάντηση και ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, για τα οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνη.

Κανείς, άλλωστε, δεν πείθεται από τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι δεν γνώριζαν πως το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα στην Ντόχα, την καρδιά του Κατάρ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε, το βράδυ της Παρασκευής, δείπνο στον Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι προκειμένου να κατευνάσει την οργή.

Στη συνάντηση μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι συμμετείχε και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. «Καταπληκτικό δείπνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόλις ολοκληρώθηκε», έγραψε ο επικεφαλής της αποστολής του Κατάρ Χάμα αλ Μούφτα στο Χ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το μέλλον του Κατάρ ως μεσολαβητή και την αμυντική συνεργασία του με τις ΗΠΑ μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δυσαρεστήθηκε με την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, την οποία χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια η οποία δεν προωθεί τα αμερικανικά ή τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η Ουάσινγκτον βασίζεται στο Κατάρ, έναν ισχυρό σύμμαχό της στον Κόλπο. Εξάλλου η Ντόχα διαδραματίζει τον ρόλο του βασικού μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Την Τρίτη ο αλ Θάνι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να σαμποτάρει το ενδεχόμενο ειρήνευσης, αλλά τόνισε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει τον μεσολαβητικό του ρόλο.