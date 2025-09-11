Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ

Η σφαίρα που αφαίρεσε τη ζωή του ακροδεξιού influencer, όχι μόνο στέρησε από τον Τραμπ έναν από τους πιο στενούς του συμμάχους, αλλά βύθισε τις ΗΠΑ σε νέα συζήτηση γύρω από την πολιτική βία • Τι γνωρίζουμε έως τώρα για τη δολοφονία • Κατηγορούν την «Αριστερά» χωρίς στοιχεία.

Νεκρός κατέληξε ένας από τους πιο επιδραστικούς ακροδεξιούς ακτιβιστές των ΗΠΑ και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κέρκ, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, την ώρα που ο 31χρονος απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με όπλα μπροστά σε πλήθος 3.000 ατόμων.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ενώ έχουν έρθει στο φως ορισμένα στοιχεία για τον ίδιο αλλά και για τις συνθήκες της επίθεσης.

Το κίνημα MAGA βρίσκει τον «μάρτυρά» του

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα».

Κι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν» χθες βράδυ.

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του truth Social: «Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!».

Latest Victim to the Gun Violence in USA Charlie Kirk. Is this the safety standards In USA?#CharlieKirk pic.twitter.com/wFaoR2996X — God (@Indic_God) September 11, 2025

Χωρίς στοιχεία υποδεικνύουν την Αριστερά ως υπεύθυνη

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Ίλον Μασκ μέσω X.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».

Τι ξέρουμε για τη δολοφονία

Επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο Τσάρλι Κερκ μιλά στο πλήθος, λίγο πριν τη δολοφονία του. | Tess Crowley/The Deseret News via AP

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς, παρών επιτόπου, στο Fox News.

Ο πυροβολισμός και το χάος

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο τριαντάρης πόντκαστερ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

AP Photo/Ross D. Franklin

«Ύποπτος» συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε με μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Final ballistic assessment: Charlie Kirk shooting at UVU Courtyard analyzed. Shot from 123.58m (405.46ft), shooter from the Losee center. Stability, stress, environment make execution more complex than range conditions suggest.



Shoutout to @Schizointel for the support. pic.twitter.com/dVY4vFE15F — Karim Franceschi (@karimfranceschi) September 10, 2025

Ανακοινώσεις Τραμπ, καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις, ατυχήσασα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2023, «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, που συμπεριλαμβάνει τις δυο απόπειρες κατά του προέδρου Τραμπ πέρυσι.