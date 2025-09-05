«Ντου» σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ με εκατοντάδες συλλήψεις

Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε ένα υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai Motor στην Τζόρτζια συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Πέμπτης από την αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες σε αυτό το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο της κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης, συνελήφθησαν περίπου 475 εργάτες, κάτι που σημαίνει ότι η επιχείρηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε έναν και μόνο χώρο.

Οι συλλήψεις αναμένεται ότι θα προκαλέσουν νέα ένταση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Σεούλ, ενός βασικού συμμάχου και επενδυτή στις ΗΠΑ. Μόλις τον περασμένο μήνα, η Νότια Κορέα δεσμεύτηκε να επενδύσει 150 δισεκ. δολάρια σε έργα στις ΗΠΑ και σε αυτά περιλαμβάνονται 26 δισεκ. από τη Hyundai Motor.

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας είπαν ότι οι εργαζόμενοι που συνελήφθησαν απαγορευόταν να δουλεύουν στις ΗΠΑ επειδή πέρασαν παράνομα τα σύνορα ή είχαν λήξει οι βίζες τους. Η έρευνα κράτησε πολλούς μήνες, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο Στίβεν Σρανκ, ένας ειδικός πράκτορας, αρμόδιος για τις έρευνες στην Τζόρτζια.

«Αυτή δεν ήταν μια αντιμεταναστευτική επιχείρηση, όπου οι πράκτορες πήγαν στις εγκαταστάσεις, μάζεψαν τον κόσμο και τον έβαλαν σε λεωφορεία», είπε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε ανησυχία για την επιδρομή. «Οι οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών μας που επενδύουν στις ΗΠΑ και τα συμφέροντα των πολιτών μας δεν πρέπει να παραβιάζονται αδικαιολόγητα κατά την εφαρμογή του νόμου στις ΗΠΑ» ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Λι Τζάε-γόονγκ.

Άλλος Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος είπε ότι οι εργάτες κρατούνται σε μια εγκατάσταση της ICE, της υπηρεσίας μετανάστευσης. Σύμφωνα με τον Σρανκ, οι περισσότεροι είναι Κορεάτες. Μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας μετέδωσαν ότι περίπου 300 από τους συλληφθέντες είναι Νοτιοκορεάτες.

Ένας εκπρόσωπος της Hyundai είπε ότι «εξ όσων γνωρίζουμε, κανείς από τους συλληφθέντες δεν είναι άμεσα εργαζόμενός της Hyundai Motor Co. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία όσων εργάζονται στο εργοτάξιο και συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και το ρυθμιστικό πλαίσιο».

Το εργοστάσιο μπαταριών κατασκευάζεται από την κοινοπραξία Huyndai-LG Energy Solutions και επρόκειτο να ξεκινήσει να λειτουργεί στα τέλη του έτους. Πρόκειται για ένα έργο 4,3 δισεκ. δολαρίων (από τα συνολικά 12,6 δισεκ. που επενδύει η νοτιοκορεατική εταιρεία στην Τζόρτζια) που θα εφοδιάζει με μπαταρίες τα μοντέλα Hyundai, Kia και Genesis EV. Η Huyndai ανέφερε ότι η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στις τεράστιες εγκαταστάσεις της δεν επηρεάστηκε.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας που φοράει ένα γιλέκο με το ακρωνύμιο HIS του υπουργείου Εσωτερικών, λέει σε εργαζόμενους που φορούν κίτρινα γιλέκα ασφαλείας: «Έχουμε ένταλμα έρευνας για όλον τον χώρο. Η κατασκευή πρέπει να σταματήσει αμέσως».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που απασχολούνται σε συγκεκριμένα έργα θα πρέπει να έχουν μπει νόμιμα στις ΗΠΑ και να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια εργασίας. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να υλοποιεί την υπόσχεσή του, να κάνει τις ΗΠΑ το καλύτερο μέρος του κόσμου για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζει και τους ομοσπονδιακούς νόμους για τη μετανάστευση», είπε η εκπρόσωπος Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.