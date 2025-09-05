Εμπρός των ΗΠΑ οι... ψεκασμένοι

Θύελλα αντιδράσεων ξεσηκώνουν οι αντιεπιστημονικές θεωρίες του Αμερικανού υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Φιτζέραλντ Κένεντι, και άλλων Ρεπουμπλικανών αντιεμβολιαστών ● Υγειονομική συμμαχία ενάντια στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ συγκροτούν Πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς

Τα μαύρα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο αυτισμού, αλλά τα CDC, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έθαψαν τα στοιχεία. Σωστά ο Ντόναλντ Τραμπ προώθησε την ιβερμεκτίνη και την υδροχλωρικίνη ως φάρμακα κατά του κορονοϊού κατά την πρώτη του θητεία. Σωστά απομακρύνθηκαν από τα CDC οι ειδικοί που «φόρεσαν μάσκες στα παιδιά μας και έκλεισαν τα σχολεία μας».

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία των CDC, πέθαναν 1.231.440 άνθρωποι από τον κορονοϊό από τις 11 Ιανουαρίου του 2020 ώς τις 23 Αυγούστου του 2025. Ομως ο Ρόμπερτ Φιτζέραλντ Κένεντι ο νεότερος, ή RFK για συντομία, ο άνθρωπος που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε για υπουργό Υγείας, δεν ξέρει πόσοι πέθαναν από αυτή την ασθένεια. «Δεν νομίζω πως ξέρει κανένας», είπε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας στην οποία κλήθηκε να καταθέσει μετά το μπάχαλο που προκάλεσε τις προηγούμενες μέρες στα CDC.

Πρώιμη απόλυση

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος απέλυσε από τη διεύθυνση των CDC τη Σούσαν Μονάρες, η οποία δεν είχε προλάβει καν να συμπληρώσει μήνα στη θέση της, επειδή αρνήθηκε να εφαρμόσει τις αντιεπιστημονικές θέσεις του RFK σχετικά με τα εμβόλια, ειδικά αυτά της Covid-19 και γενικότερα, όπως ανέφερε η ίδια, η οποία δεν αποδέχεται την απόλυσή της και υπόσχεται να αντισταθεί νομικά, επειδή «δεν ευθυγραμμιζόταν με την ατζέντα του Τραμπ». Την απόλυσή της ακολούθησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι παραιτήσεις τουλάχιστον άλλων τεσσάρων υψηλόβαθμων στελεχών των CDC, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι τους ζητήθηκε να εγκρίνουν αντιεπιστημονικές διαδικασίες σχετικά με τη σύσταση των εμβολιασμών που, όπως πιστεύουν, ενδέχεται να βλάψουν την υγεία των Αμερικανών.

Αυτή ήταν η τελευταία και πιο πολύκροτη ενέργεια σε μια σειρά άλλων, εξαιρετικά αμφιλεγόμενων αποφάσεων του «ψεκασμένου» υπουργού. Τον Μάιο, ο γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις Κένεντι ανακοίνωσε ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 δεν θα συστήνονται πια για υγιή παιδιά και εγκύους, κάτι στο οποίο αντιτίθενται οι ειδικοί περί δημόσιας υγείας. Τον Ιούνιο ξήλωσε μια ομάδα ειδικών που συμβούλευε την κυβέρνηση ως προς την εμβολιαστική πολιτική και τους αντικατέστησε από ανθρώπους της δικής του επιλογής, στους οποίους περιλαμβάνονταν διάφοροι αντιεμβολιαστές.

Την Τετάρτη, μία μέρα μέρα πριν από την κατάθεσή του στη Γερουσία, η Αμερικανική Ενωση Μολυσματικών Ασθενειών (Infectious Diseases Society of America) και περίπου 20 άλλοι υγειονομικοί οργανισμοί και ιατρικοί σύνδεσμοι εξέδωσαν δημόσιο ανακοινωθέν με το οποίο ζητούσαν από τον Κένεντι να παραιτηθεί από υπουργός, τονίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που να στηρίζονται σε αυστηρά ιατρικά δεδομένα. Στον κατάλογο αυτών που ζητούσαν την παραίτηση του RFK μέχρι χθες το βράδυ είχαν προστεθεί τουλάχιστον επτά γερουσιαστές, ανάμεσά τους ο Μπέρνι Σάντερς.

O ιστόστοπος Axios έγραφε χθες, πριν από την κατάθεση του Κένεντι, για την αυξανόμενη ανησυχία στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας που διατηρούν σώας τας φρένας για τα έργα και τις ημέρες του, ενώ σε άλλο σημείο επισήμαινε το ενδεχόμενο ο RFK να εξελιχθεί σε «βαρίδι» εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο σε έναν χρόνο.

Κόντρα στην επιστήμη

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, που ανακοίνωσε την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των εμβολίων | AP PHOTO

Στο μεταξύ, όμως, ο Κένεντι τζούνιορ και ο πολιτικός του προϊστάμενος έχουν κάνει τη ζημιά τους, δίνοντας αέρα σε όσους ονειρεύονταν να εφαρμόσουν αλλοπρόσαλλες και αντιεπιστημονικές πολιτικές στον τομέα της υγείας.

Την Τετάρτη, η Φλόριντα του ακραίου Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει την υποχρεωτικότητα ή την έντονη σύσταση για τα εμβόλια, ακόμα και για τα μικρά παιδιά. Την ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της Πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο, συνοδεύοντάς την από ανεκδιήγητα σχόλια.

«Ποιος είμαι εγώ για να πω τι θα πρέπει να βάλει στο σώμα του το παιδί σας; Το σώμα σας είναι δώρο Θεού», είπε χθες ο Λαντάπο, γνωστός αντιεμβολιαστής. Συνέκρινε μάλιστα την υποχρεωτικότητα με τη δουλεία, κάτι που αγγίζει τα όρια της χυδαιότητας αν σκεφτεί κανείς ότι ο ίδιος είναι μαύρος.

Μέσα στη γενικότερη επέλαση της «ψέκας», κάποιες Πολιτείες οχυρώνονται. Οπως έγραφε χθες το Axios, η Καλιφόρνια, το Ορεγκον και η Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν τις δικές τους πολιτικές εμβολιασμών ως απάντηση σε αυτό που αποκαλούν «πολιτικοποίηση των CDC».

«Η άρτι σχηματισθείσα Υγειονομική Συμμαχία της Δυτικής Ακτής (West Coast Health Alliance) είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ δημοκρατικών Πολιτειών στον τομέα της δημόσιας υγείας που αντιδρά στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ», σημείωνε το Axios, προσθέτοντας πως «άλλες οχτώ Πολιτείες στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, μελετούν συντονισμένη δράση σε ό,τι αφορά τις συστάσεις για τα εμβόλια».