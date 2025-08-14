Η ώρα και το «μενού» της ιστορικής συνάντησης Τραμπ - Πούτιν

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την ώρα συνάντησης και το βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου.

Οι δυο ηγέτες σκοπεύουν να συναντηθούν στο Άνκορατζ στις 11:30 τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας). Τις λεπτομέρειες γνωστοποίησε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ξεκαθαρίζοντας ότι το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ουκρανική κρίση και οι προοπτικές διευθέτησής της, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ». Ακόμα ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. «Ωστόσο, φυσικά, θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», προσέθεσε.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν και θα συνοδεύονται μόνο από μεταφραστές. Στη συνέχεια θα συναντηθούν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών και οι πρόεδροι θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ακόμα ο Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε τη ρωσική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στην Αλάσκα, μέλος της οποίας θα είναι και ο ίδιος. Το παρών θα δώσει ακόμα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο ειδικός απεσταλμένος και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.