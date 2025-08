Κλείνει σταδιακά η δημόσια ραδιοτηλεόραση των ΗΠΑ

Η Corporation for Public Broadcasting, η εταιρία που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται τα αμερικανικά δημόσια μέσα ενημέρωσης PBS στη τηλεόραση και NPR στο ραδιόφωνο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα προχωρήσει σε μέτρα για το κλείσιμό της, μετά την κατάργηση της χρηματοδότησής της από το Κογκρέσο — σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου σχεδόν έξι δεκαετιών κατά την οποία τροφοδότησε την παραγωγή φημισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικού περιεχομένου και ακόμη και ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης.

Το σταδιακό κλείσιμο της εταιρίας θυμίζει το «μαύρο» στην ΕΡΤ το 2013 - μόνο που εδώ η τότε τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, με μεμονωμένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να απολύσει περίπου 2.500 (τότε) εργαζομένους, όχι σταδιακά, αλλά εν μιά νυκτί.

Η κατάρρευση της εταιρίας λοιπόν, γνωστής ως CPB, είναι άμεσο αποτέλεσμα της στοχοποίησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αυτά διαδίδουν πολιτικές και πολιτιστικές απόψεις αντίθετες με αυτές που θα έπρεπε να υποστηρίζει η Αμερική. Το κλείσιμο αναμένεται να έχει βαθιά επίδραση στο δημοσιογραφικό και πολιτιστικό τοπίο — ειδικά στους δημόσιους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε μικρές κοινότητες σε όλη την Αμερική. Η CPB βοηθά στη χρηματοδότηση τόσο του PBS όσο και του NPR.

Η εταιρία έχει επίσης στενούς δεσμούς με πολλά από τα πιο γνωστά προγράμματα της χώρας, από το «All Things Considered» του NPR έως, ιστορικά, το «Sesame Street», το «Mister Rogers' Neighborhood» και τα ντοκιμαντέρ του Ken Burns.

Η εταιρία δήλωσε ότι το τέλος της, 58 χρόνια μετά την υπογραφή του νόμου από τον πρόεδρό της Λίντον Τζόνσον, θα έρθει σταδιακά. Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά την ψήφιση ενός πακέτου που περιελάμβανε τη διακοπή της χρηματοδότησης και την απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας την Πέμπτη να αποκλείσει τη χρηματοδότηση της εταιρίας για πρώτη φορά σε πάνω από 50 χρόνια.

Η CPB ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τους υπαλλήλους της την Παρασκευή ότι οι περισσότερες θέσεις προσωπικού θα λήξουν με το οικονομικό έτος στις 30 Σεπτεμβρίου. Ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα θα παραμείνει στη θέση της μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 για να ολοκληρώσει τυχόν εναπομείναντα καθήκοντα — συμπεριλαμβανομένης, όπως ανέφερε, της «διασφάλισης της συνέχειας των δικαιωμάτων μουσικής και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που παραμένουν απαραίτητα για το σύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης».

«Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους θεσμούς στην αμερικανική ζωή, παρέχοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, πολιτικό διάλογο και πολιτιστική σύνδεση σε κάθε γωνιά της χώρας», δήλωσε η CEO Πατρίσα Χάρισον. «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στους συνεργάτες μας σε όλο το σύστημα για την ανθεκτικότητα, την ηγεσία και την αταλάντευτη αφοσίωσή τους στην εξυπηρέτηση του αμερικανικού λαού».

Οι σταθμοί NPR χρησιμοποιούν εκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακά κονδύλια για να πληρώσουν τα τέλη αδειοδότησης μουσικής. Τώρα, πολλοί θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν αυτές τις συμφωνίες. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει, ιδίως, τους μουσικούς σταθμούς του δικτύου της NPR. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της NPR Κάθριν Μέιχερ, εκτίμησε πρόσφατα, για παράδειγμα, ότι περίπου το 96% της κλασικής μουσικής που μεταδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Τα ομοσπονδιακά κονδύλια για το δημόσιο ραδιόφωνο και την τηλεόραση παραδοσιακά διατίθενται στην Corporation for Public Broadcasting, η οποία τα διανέμει στο NPR και το PBS. Περίπου το 70% των κονδυλίων πηγαίνει απευθείας στους 330 σταθμούς του PBS και 246 σταθμούς του NPR σε ολόκληρη τη χώρα, αν και αυτό είναι μόνο ένας σύντομος τρόπος για να περιγράψει κανείς τον πιθανό αντίκτυπό του.

