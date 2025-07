Ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στη Νέα Υόρκη και αυτοκτόνησε

Ένοπλος έσπειρε τον τρόμο χθες Δευτέρα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου αστυνομικού, σκοτώθηκαν», είπε στο CNN αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης, προσθέτοντας πως κατά τα φαινόμενα κατόπιν ο ένοπλος αυτοκτόνησε, ενώ ταυτόσημες πληροφορίες μετέδωσε επίσης το ABC News. Σύμφωνα με τις αρχές, πέρα απ;o τον αστυνομικό, τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν δυο άνδρες και γυναίκα, ενώ πέμπτος άνθρωπος τραυματίστηκε.

Ο «μοναδικός δράστης» της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», ανακοίνωνε νωρίτερα η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις μέσω X. Επρόκειτο για 27χρονο από το Λας Βέγκας, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αστυνομία της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

At least four people, including a police officer, were killed Monday after a gunman walked into a skyscraper in central Manhattan and opened fire, officials said.



A fifth victim was also in critical condition after being shot, while the gunman apparently took his own life… pic.twitter.com/igjZ2vzPo2