Ανάγκασαν μετανάστες στις ΗΠΑ να γονατίσουν και να φάνε «σαν σκυλιά»

Αποτροπιασμό προκαλεί ο τρόπος διαχείρισης του μεταναστευτικού στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς, σύμφωνα με έκθεση οργανισμών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οποία μεταδίδει ο Guardian, μετανάστες που κρατούνταν σε κέντρο κράτησης στο Μαϊάμι εξαναγκάστηκαν από τις αρχές, ενώ ήταν δεμένοι με χειροπέδες, να γονατίσουν και να φάνε το φαγητό τους που ήταν σερβιρισμένο σε πιατάκια από φελιζόνα «σαν σκυλιά».

Το εν λόγω απάνθρωπο περιστατικό στο ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο κέντρο του Μαϊάμι είναι ένα από τα πολλά που περιγράφονται ως καταχρηστικά από οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Human Rights Watch, η Americans for Immigrant Justice, και η Sanctuary of the South.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεκάδες άντρες είχαν στοιβαχτεί σε ένα κελί κράτησης για ώρες και δεν τους δόθηκε μεσημεριανό μέχρι περίπου τις 7 το απόγευμα. Παρέμειναν δεμένοι, με το φαγητό τοποθετημένο πάνω σε καρέκλες μπροστά τους. «Έπρεπε να φάμε σαν ζώα», αποκάλυψε ένας κρατούμενος, ονόματι Πέδρο.

Η ταπεινωτική μεταχείριση των μεταναστών από τους φύλακες φαίνεται πως είναι σύνηθες φαινόμενο και στα τρία κέντρα που υπάρχουν στο Μαϊάμι.

Στο κέντρο υποδοχής Krome North στη δυτική πλευρά του Μαϊάμι, γυναίκες κρατούμενες αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν τουαλέτες σε κοινή θέα ενώ δεν τους επιτρεπόταν η πρόσβαση σε ντους ούτε σε επαρκές φαγητό.

Το κέντρο ήταν τόσο υπερπλήρες, που μερικοί κρατούμενοι ανέφεραν ότι κρατήθηκαν πάνω από 24 ώρες σε λεωφορείο στο πάρκινγκ. Άνδρες και γυναίκες βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, και τους έβγαζαν τις χειροπέδες μόνο όταν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη μία και μοναδική τουαλέτα, η οποία σύντομα έφραξε. «Το λεωφορείο έγινε αηδιαστικό. Υπήρχε μόνο μια τουαλέτα που συνήθως χρησιμοποιείται μόνο για ούρηση, αλλά επειδή ήμασταν τόσες ώρες μέσα και δεν μας επέτρεπαν να βγούμε, κάποιοι αναγκάστηκαν να αφοδεύσουν εκεί μέσα», ανέφερε ένας άνδρας. «Εξαιτίας αυτού, όλο το λεωφορείο μύριζε έντονη δυσωσμία».

Όταν τελικά το γκρουπ μπήκε στην εγκατάσταση, πολλοί πέρασαν έως και 12 ημέρες στριμωγμένοι σε έναν παγωμένο χώρο υποδοχής που ονόμασαν la hielera (κατάψυξη), χωρίς στρώματα ή ζεστά ρούχα, ενώ κοιμώντουσαν πάνω στο παγωμένο τσιμεντένιο δάπεδο.

Η έκθεση αναφέρει ότι υπήρχε τόσος συνωστισμός στο Krome και τόσοι νέοι κρατούμενοι, που κάθε διαθέσιμο δωμάτιο χρησιμοποιούνταν για κράτηση. «Όταν έφυγα, σχεδόν όλα τα δωμάτια επισκέψεων ήταν γεμάτα. Κάποια ήταν τόσο γεμάτα που οι άντρες δεν μπορούσαν καν να καθίσουν, όλοι στέκονταν όρθιοι», είπε μια γυναίκα κρατούμενη, ονόματι Αντρέα.

Στην τρίτη εγκατάσταση, το Broward Transitional Center στο Pompano Beach, όπου μια 44χρονη Αϊτινή γυναίκα, η Marie Ange Blaise, πέθανε τον Απρίλιο, οι κρατούμενοι δήλωσαν ότι τους αρνούνταν συστηματικά ιατρική ή ψυχολογική φροντίδα.

Σε ένα περιστατικό τον Απρίλιο στο κέντρο του Μαϊάμι, οι υπάλληλοι απενεργοποίησαν την κάμερα ασφαλείας και ομάδα καταστολής ξυλοκόπησε κρατούμενους που διαμαρτύρονταν επειδή κάποιος από αυτούς έβγαζε αίμα από το στόμα και δεν λάμβανε ιατρική βοήθεια. Ένας κρατούμενος υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο.

Οι πρώην κρατούμενοι ανέφεραν ότι και οι τρεις εγκαταστάσεις ήταν υπερβολικά υπερπλήρεις, γεγονός που οδήγησε τη Φλόριντα στην απόφαση να κατασκευάσει άμεσα τη φυλακή «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στο Έβεργκλεϊντς, η οποία αναμένεται να χωρά έως και 5.000 μετανάστες εν αναμονή απέλασης.

Ο αριθμός των κρατούμενων μεταναστών σε εθνικό επίπεδο βρισκόταν κατά μέσο όρο στους 56.400 την ημέρα στα μέσα Ιουνίου, εκ των οποίων σχεδόν το 72% δεν είχε ποινικό μητρώο, σύμφωνα με την έκθεση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, ο ημερήσιος μέσος όρος ήταν 37.500, σύμφωνα με τη Human Rights Watch.

Οι οργανώσεις αναφέρουν ότι τα τεκμηριωμένα περιστατικά αντικατοπτρίζουν απάνθρωπες συνθήκες μέσα στα ομοσπονδιακά κέντρα κράτησης μεταναστών, οι οποίες επιδεινώθηκαν σημαντικά από την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ τον Ιανουάριο, με την εντατικοποίηση των συλλήψεων και των απελάσεων.