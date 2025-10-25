Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο ΗΠΑ - Κίνας

Κατά την επίσκεψή του στην Ασία, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την επίτευξη μιας «καλής» συμφωνίας για το εμπόριο με το Πεκίνο

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κίνας άρχισαν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις για το εμπόριο στην Κουάλα Λουμπούρ, με στόχο να βρεθεί λύση στον δασμολογικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, μετά τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντ. Τραμπ αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ να φθάνει στον πύργο Merdeka 118, τον δεύτερο υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες αυτές. Ο αξιωματούχος, του οποίου η επίσκεψη είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει έως τη Δευτέρα, δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Η αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε από ξεχωριστή είσοδο.

«Οι αντιπροσωπείες της κινεζικής και της αμερικανικής κυβέρνησης συναντήθηκαν το πρωί του Σαββάτου για συνομιλίες όσον αφορά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα», ανέφερε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), επιβεβαιώνοντας την έναρξη των συζητήσεων. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επίσης επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις.

Οι εμπορικές συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» και αναμένεται να επαναληφθούν αύριο το πρωί, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. «Οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν. Ήταν πολύ εποικοδομητικές, και αναμένουμε να επαναληφθούν το πρωί», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η Μαλαισία φιλοξενεί τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), που ξεκινά αύριο στην Κουάλα Λουμπούρ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από την Ουάσινγκτον την Παρασκευή το βράδυ, θα πραγματοποιήσει ένα πενθήμερο ταξίδι στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, το πρώτο του ταξίδι στην περιοχή και το μεγαλύτερο χρονικά στο εξωτερικό, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ενεπλάκησαν σε σκληρή εμπορική διαμάχη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Ύστερα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, η ένταση κλιμακώθηκε ξανά τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση από την Κίνα για ενίσχυση των ελέγχων της στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία τους. Ως απάντηση, ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή επιπρόσθετων δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα. Ωστόσο, στη συνέχεια μετρίασε τον τόνο του, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέες διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έχουν αυξήσει τους δασμούς στις εξαγωγές και έχουν απειλήσει να διακόψουν εντελώς το εμπόριο κρίσιμων ορυκτών και τεχνολογιών. Καμία από τις δύο πλευρές δεν αναμένει την επιστροφή στους όρους εμπορίου που ίσχυαν πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο. Αντίθετα, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών για την προετοιμασία της συνάντησης των δύο ηγετών επικεντρώθηκαν στη διαχείριση των διαφωνιών και σε μικρές βελτιώσεις.