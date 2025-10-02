Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
21.3° 19.1°
1 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.9° 13.7°
3 BF
83%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 18.0°
2 BF
86%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
5 BF
59%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.6° 12.6°
0 BF
94%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.4° 9.4°
2 BF
100%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
95%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.8°
4 BF
50%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.9° 18.3°
1 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
46%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 17.7°
2 BF
77%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.7° 15.1°
1 BF
96%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.8°
3 BF
64%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.0° 19.8°
2 BF
63%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
4 BF
65%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
14°C
13.8° 13.8°
3 BF
91%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
90%
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τον φονικό σεισμό στις Φιλιππίνες

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Μετράνε τις πληγές τους οι πολίτες.

Σε 72 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ 294 ακόμη άνθρωποι είναι τραυματισμένοι από τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, συμπληρώνοντας πως 294 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η πιο φονική στην Ινδονησία από το 2013, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ και στοίχισε τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

