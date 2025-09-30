Κατέρρευσε σχολείο στην Ινδονησία - Ένας νεκρός, φόβοι για δεκάδες εγκλωβισμένους

Το κτίριο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής, εγκλωβίζοντας πολλούς μαθητές • Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες, ψάχνουν για 38 αγνοούμενους.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία μετά από κατάρρευση σχολικού κτιρίου στην πόλη Σιντοάριο της Ανατολικής Ιάβας, την ώρα που δεκάδες μαθητές συμμετείχαν σε απογευματινή προσευχή. Ένα παιδί έχει σκοτωθεί, δεκάδες έχουν τραυματιστεί ενώ 38 πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια.

Ακόμα, 102 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τους διασώστες, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο και παρέχουν οξυγόνο και νερό σε όσους παρέμειναν παγιδευμένοι περισσότερες από 12 ώρες αργότερα.

Το ασταθές κτίριο κατέρρευσε στη διάρκεια επισκευών, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών.

«Το ξαφνικό περιστατικό συνέβη όταν συντρίμμια του κτιρίου έπεσαν πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους», δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχαρί εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ινδονησίας.