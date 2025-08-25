Τροχαίο δυστύχημα στην Ινδία με 8 νεκρούς και 43 τραυματίες

Το λιγότερο οκτώ άτομα νεκρά και άλλα 43 τραυματισμένα από σύγκρουση φορτηγού με όχημα που μετέφερε στην καρότσα του ινδουιστές προσκυνητές στη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το τρακτέρ που μετέφερε τα άτομα να αναποδογυρίσει, σύμφωνα με τον Ντινές Κουλμάρ Σινγκ, στέλεχος της αστυνομίας.
Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:10 μετά τα μεσάνυχτα στα σύνορα Μπουλαντσάρ - Αλιγκάρ, στην πάροδο της Άρνι.
«Το τρακτέρ-τρόλεϊ μετέφερε 61 άτομα που ταξίδευαν από το χωριό Ραφατπούρ, στο Τζαϊπούρ στο Ρατζαστάν», διευκρίνισε.
Οι αστυνομικές αρχές πρόσθεσαν πως τα άτομα μεταφέρθηκαν γρήγορα στο νοσοκομείο, μεταξύ αυτών και σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
«Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και τους προσφέρεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, διευκρίνισε ο Ντινές Κουμάρ Σιγκ, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Μπουλαντσάρ.
