Εκατοντάδες νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Σουδάν

Παραστρατιωτικές δυνάμεις του Σουδάν σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ασθενών σε μαιευτήριο, αφού κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ το Σαββατοκύριακο. Ο ΟΗΕ, εκτοπισμένοι κάτοικοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας περιέγραψαν φρικτές λεπτομέρειες των φρικαλεοτήτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέβη σε επείγουσα έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, κάνοντας λόγο για 460 νεκρούς. Ο ΠΟΥ «ανησυχεί βαθύτατα από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για την τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών τους στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την απαγωγή εργαζομένων στον τομέα της υγείας» είπε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Και πρόσθεσε: «Παύσατε πυρ!».

«Όλες οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας πρέπει να σταματήσουν αμέσως, χωρίς όρους. Όλοι οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι και τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να προστατεύονται, με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τόνισε ο Γκεμπρεγέσους.

Το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν (ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον πόλεμο) ανακοίνωσε ότι μαχητές των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) «σκότωσαν εν ψυχρώ όλους όσους βρήκαν μέσα στο Νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, των συνοδών τους και οποιουδήποτε άλλου παρευρισκόταν στους θαλάμους».

Ο Mini Minawi, κυβερνήτης του Νταρφούρ, κοινοποίησε βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο φέρεται να δείχνει μαχητές μέσα στο μαιευτήριο. Σε αυτό, διακρίνονται πτώματα να κείτονται στο πάτωμα μέσα σε λίμνες αίματος.

Οι κάτοικοι του Σουδάν και οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας περιέγραψαν μερικές από τις φρικαλεότητες που διέπραξαν οι μαχητές του RSF, οι οποίοι αγωνίζονται από το 2023 για να καταλάβουν το τρίτο μεγαλύτερο έθνος της Αφρικής, αφού κατέλαβαν το τελευταίο οχυρό του στρατού στο Νταρφούρ έπειτα από πάνω από 500 ημέρες πολιορκίας.

Οι ξένες επεμβάσεις

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αφού έκανε λόγο για «φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» στο Σουδάν, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα λέγοντας: «Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα η διεθνής κοινότητα να ζητήσει ξεκάθαρα από όλες τις χώρες που παρεμβαίνουν σε αυτόν τον πόλεμο και που παρέχουν όπλα στις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα μόνο σουδανικό, με αντιπάλους τον στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

«Παρατηρούμε ολοένα και περισσότερο εξωτερικές παρεμβάσεις που υπονομεύουν κάθε πιθανότητα εκεχειρίας και πολιτικής επίλυσης του προβλήματος», κατήγγειλε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Η σύγκρουση για τον έλεγχο της χώρας και οι φόβοι για διχοτόμηση

Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ οι μαχητές του RSF ελέγχουν πλέον ολόκληρο το Νταρφούρ, αυτήν τη μεγάλη περιοχή του δυτικού Σουδάν που αποτελεί το ένα τρίτο της χώρας. Υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό, έχουν εγκαταστήσει στο Νταρφούρ μια παράλληλη κυβέρνηση, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Μαζί με τους συμμάχους τους, ελέγχουν επίσης και ένα μέρος του νότου. Ο στρατός ελέγχει τον βορρά, τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για μια νέα διχοτόμηση του Σουδάν και την επανάληψη των σφαγών που αιματοκύλισαν το Νταρφούρ στις αρχές του αιώνα.

Στοιχεία που σοκάρουν

Χωρίς να υπολογίζεται η επίθεση στο μαιευτήριο, από την έναρξη των συγκρούσεων, τον Απρίλιο του 2023, ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον ιδρυμάτων υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416. Μόνο φέτος έγιναν 49 επιθέσεις, με 966 νεκρούς συνολικά.

Επίσης, από τον Απρίλιο του 2023 δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί και περισσότερα από 26 εκατομμύρια –περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας– να είναι αντιμέτωποι με οξεία πείνα. Οι περιοχές Νταρφούρ και Κορντοφάν επηρεάζονται ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

Το Σουδάν, από το οποίο ήδη το 2011 αποσχίστηκε ένα κομμάτι και δημιουργήθηκε το Νότιο Σουδάν, κινδυνεύει να κατακερματιστεί, σύμφωνα με ειδικούς. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες υπέρ μιας εκεχειρίας, οι δύο πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για ωμότητες εις βάρος των αμάχων, κωφεύουν στις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις.