Συμφωνία Ουγκάντας-ΗΠΑ για την φιλοξενία των απελαθέντων από τις ΗΠΑ μεταναστών

Σε συμφωνία φαίνεται να ήρθαν ΗΠΑ και Ουγκάντα, ώστε η τελευταία να υποδεχθεί απελαθέντες από τις ΗΠΑ και για να ενισχύσει την επιρροή του στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ΗΠΑ.

Η Ουγκάντα κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την υποδοχή απελαθέντων από τρίτες χώρες που ενδέχεται να μην λάβουν άσυλο, αλλά «διστάζουν» να επιστρέψουν στις χώρες τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ουγκάντα.

Η χώρα δεν θα δεχτεί άτομα με ποινικό μητρώο ή ασυνόδευτους ανηλίκους στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας, ανέφερε σε δήλωσή του ο μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Ουγκάντα. Δεν ανέφερε εάν η Ουγκάντα θα λάβει οποιαδήποτε πληρωμή ή άλλα οφέλη και πόσους απελαθέντες θα δεχτεί.

«Η Ουγκάντα προτιμά επίσης να μεταφερθούν στην Ουγκάντα άτομα από αφρικανικές χώρες. Τα δύο μέρη επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας», δήλωσε ο Μπαγκίρε Βίσεντ Ουάϊσβα.

Η κυβέρνηση της Ουγκάντας είναι η τελευταία που συνήψε συμφωνία με τις ΗΠΑ, οι οποίες επιδιώκουν να απελάσουν εκατομμύρια μετανάστες χωρίς έγγραφα, αιτούντες άσυλο και αλλοδαπούς με ποινικές καταδίκες ή πιο ήσσονος σημασίας νομικές παραβάσεις στο μητρώο τους.

Τον Ιούλιο, πέντε μετανάστες από το Βιετνάμ, την Τζαμάικα, το Λάος, την Υεμένη και την Κούβα, οι οποίοι σύμφωνα με τις ΗΠΑ είχαν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Εσουατίνι, όπου τώρα βρίσκονται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Οι απελάσεις αμφισβητούνται από μια ομάδα ΜΚΟ της Εσουατίνι και της νότιας Αφρικής, με ακροαματική διαδικασία στο ανώτατο δικαστήριο να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Επίσης τον Ιούλιο, οκτώ άνδρες από διάφορες χώρες απελάθηκαν από τις ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν, μέσω του Τζιμπουτί, όπου κρατήθηκαν για εβδομάδες σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 250 Βενεζουελάνοι επαναπατρίστηκαν στη Βενεζουέλα, αφού τον Μάρτιο είχαν σταλεί σε μια διαβόητη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ χωρίς να ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία.

Εν τω μεταξύ, η Ρουάντα δήλωσε ότι θα δεχτεί 250 άτομα που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ. Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ρουάντα, Γιολάντε Μακόλο, δήλωσε στο BBC ότι θα τους δοθεί «εκπαίδευση στο εργατικό δυναμικό, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση για να ξεκινήσουν τη ζωή τους στη Ρουάντα».

Η Ουγκάντα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και κυβερνάται από τον 80χρονο πρόεδρο Γιοουέρι Μουσεβένι για σχεδόν 40 χρόνια. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι στέλνονται τακτικά στη φυλακή.

Την Τετάρτη, ένας αξιωματούχος της Ουγκάντας αρνήθηκε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι δεν διαθέτουν τις εγκαταστάσεις και την υποδομή για να φιλοξενήσουν μετανάστες. Η άρνηση αυτή ακολούθησε ένα ρεπορτάζ του CBS News την Τρίτη, το οποίο επικαλέστηκε εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος είχε συνάψει συμφωνίες απέλασης με την Ονδούρα και την Ουγκάντα.

Ο Γκόντβιν Τόκο, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Agora, ενός ουγκανδικού think tank που προωθεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε: «Η Ουγκάντα δεν έχει τα χαρτιά, οικονομικά... όσον αφορά τη στρατιωτική δύναμη ή σε οποιαδήποτε άλλη έννοια. Αλλά η Ουγκάντα μπορεί να παίξει τον ρόλο του καλού παιδιού για τις ΗΠΑ και αυτή είναι μια από τις οδούς που χρησιμοποιεί η ουγκανδική κυβέρνηση για να αποκτήσει επιρροή».

Η Ουγκάντα έχει ιστορικό αποδοχής μεταναστών και αιτούντων άσυλο που έχουν απελαθεί από άλλες χώρες. Μεταξύ 2015 και 2018, το Ισραήλ έστειλε περίπου 1.700 αιτούντες άσυλο από το Σουδάν και την Ερυθραία στη χώρα. Η Ουγκάντα φιλοξενεί σχεδόν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, οι περισσότεροι από άλλες χώρες της Ανατολικής Αφρικής, όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αιθιοπία, η Ερυθραία και το Σουδάν.

Ωστόσο, ενώ η κυβέρνηση και οι πολίτες της Ουγκάντα είναι γνωστοί για την φιλοξενία τους προς τους ξένους, ο Τόκο είπε ότι έχει κακό ιστορικό στην προστασία των ανθρώπων που έχουν φύγει για πολιτικούς λόγους.