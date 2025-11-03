Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 3.11.2025

Ο ηρωισμός εργαζομένου στους Βρετανικούς Σιδηρόδρομους που επιχείρησε να σταματήσει επιτιθέμενο με μαχαίρι η πολιτική νίκη της Γαλλικής ακροδεξιάς στην Εθνοσυνέλευση και οι ψυχρές σινο-ιαπωνικές σχέσεις αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ηρωικός εργαζόμενος στους σιδηρόδρομους παλεύει για τη ζωή του μετά την προσπάθειά του να σταματήσει τον επιτιθέμενο με μαχαίρι» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω εργαζόμενος επιχείρησε να σταματήσει το επιτιθέμενο με μαχαίρι άτομο ο οποίος επιτέθηκε στους επιβάτες του τρένου την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο Πιτερμπόροου- Χάντινγκτον και τώρα παλεύει για τη ζωή του σε νοσοκομείο, ενώ ένας ύποπτος για την επίθεση κρατείται από την αστυνομία. Το ρεπορτάζ σημειώνει ο 32χρονος Βρετανικής υπηκοότητας ύποπτος κρατείται από τις αρχές, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τα 14 τρομακτικά λεπτά της επίθεσης κάνοντας λόγο για αιμόφυρτους επιβάτες που έτρεχαν αλλόφρονες από το ένα βαγόνι στο άλλο για να σωθούν από το δράστη ο οποίος φώναζε «σκοτώστε με σκοτώστε με». Σε έτερο αποκλειστικό θέμα η εφημερίδα έχει τίτλο : «Πανεπιστήμιο διάκοψε μελέτη για τους Ουιγούρους μετά από αίτημα της Κίνας» και αποκαλύπτει ότι το Βρετανικό πανεπιστήμιο του Σέφιλντ υπέκυψε σε αίτημα του Πεκίνου να μην συνεχίσει έρευνα για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της μειονότητας των Ουιγούρων στην Κίνα.

Στη Γαλλία η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της : «Η Εθνική Συσπείρωση πετυχαίνει μια πολιτική νίκη στην Εθνοσυνέλευση» καθώς το ακροδεξιό κόμμα ενέκρινε κείμενο που αποκηρύσσει την συμφωνία Γαλλίας-Αλγερίας του 1968. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια πρώτη στην ιστορία της Πέμπτη Γαλλικής Δημοκρατίας και μια πολιτική νίκη για τη γαλλική Ακροδεξιά η οποία επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων και του κεντροδεξιού κόμματος Horizons που ίδρυσε ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Στην Κίνα οι γεννήσεις με κάθε τρόπο» με το κύριο άρθρο να σημειώνει ότι καθώς ο πληθυσμός της Κίνας μειώνεται διαρκώς τα τελευταία τρία χρόνια με την υπογεννητικότητα να αυξάνεται φθάνοντας στο ένα παιδί ανά οικογένεια, το Πεκίνο ασκεί όλο και μεγαλύτερες πιέσεις στα ζευγάρια προκειμένου να κάνουν περισσότερα παιδιά. Η La Depeche du Midi από την πλευρά της διερωτάται στον τίτλο της: «Το ρεύμα θα είναι ακριβότερο τον φετινό χειμώνα;» και επισημαίνει ότι τέσσερα χρόνια μετά τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει την αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος ο φετινός χειμώνας αναμένεται δύσκολος καθώς η τιμή του θα ανέβει.

Στη Γερμανία με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του διακυβερνητικού Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα. η Frankfurter Allgemeine Zeitung εστιάζει στη συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζιπίνγκ με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαἴτσι στο περιθώριο της διάσκεψης. Υπογραμμίζει ότι : «Σε αντίθεση με τον προκάτοχό της, ο Σι Τζιπίνγκ δεν είχε αποστείλει συγχαρητήρια όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία η Τακαἴτσι, αλλά και κατά τη χειραψία τους, στην αρχή της πρώτης κοινής συνάντησης στη σύνοδο κορυφής του APEC ο πρόεδρος της Κίνας δεν έσκασε ούτε ένα χαμόγελο, όπως είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα με τον Τραμπ. Επισημαίνει ότι οι σινοιαπωνικές παραμένουν ψυχρές καθώς τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν το ότι στο παρελθόν η υπερσυντηρητική Τακαἴτσι είχε επισκεφθεί το μαυσωλείο Γιασουκούνι στο Τόκιο που τιμά ακόμη και εγκληματίες πολέμου. Επικρίνει επίσης την εξαγγελία της Τακαἴτσι να διπλασιάσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ιαπωνίας, του πιο στενού συμμάχου των ΗΠΑ στην Ασία».

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει τίτλο : «Ο Χρυσός (αντιπυραυλικός) Θόλος μπορεί να έχει ένα βαρύ οικονομικό κόστος» και στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι το πανάκριβο αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει ολόκληρες τις ΗΠΑ και συνιστά βασικό προτεραιότητα του Λευκού Οίκου αντιμετωπίζει λογιστικά και οικονομικά εμπόδια.