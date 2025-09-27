Γερό «μπάσιμο» Λαβρόφ στο Ισραήλ

Σκληρή γλώσσα από τον Ρώσο ΥΠΕΞ για το κρατός του Ισραήλ • Απείλησε ΝΑΤΟ και Ευρώπη • Επίθεση και στη Γερμανία με αναφορές στο ναζιστικό της παρελθόν.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε οξεία κριτική κατά του Ισραήλ κατηγορώντας το ότι επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή, επιφυλάσσοντας παράλληλα προειδοποιήσεις κατά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ενάντια σε «οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας».

«Η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές του ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

Η ομιλία του Λαβρόφ

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών αμάχων από μαχητές της Χαμάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις στυγνές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων ή για τρομοκρατικές επιθέσεις», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Έκρινε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ως «συλλογική τιμωρία» για τους Παλαιστίνιους. Επιπρόσθετα είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης». «Στην πραγματικότητα, πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα πραξικοπήματος που στοχεύει στον ενταφιασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», σημείωσε.

Παράλληλα προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης», καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις».

«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις. Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

Πυρά στη Γερμανία θυμίζοντας το παρελθόν της

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα τη «στρατιωτική ρητορική» της Γερμανίας, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών να κατηγορεί τη χώρα αυτή ότι στοχεύει να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, αναφερόμενος στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.

«Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις πολύ βαθιές μας ανησυχίες», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού», συνέχισε.

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Από την άνοδο στην εξουσία του συντηρητικού Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου, η Γερμανία στοχεύει να γίνει η αιχμή του δόρατος του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, δεδομένης της ρωσικής απειλής και της αμερικανικής αποδέσμευσης.

Ο Γερμανός υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα πακέτο ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί έως το 2030 για την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» στο διάστημα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν σημαντική απειλή και σε αυτό το πεδίο. Παράλληλα είπε πως η χώρα θα μπει σε κούρσα εξοπλισμών» στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ίδια μέρα, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε επίσης τριήμερα γυμνάσια στο Αμβούργο. Σενάριο: μια στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής, γειτόνων της Ρωσίας.

«Ο (Γερμανός) καγκελάριος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι στόχος του είναι να κάνει τη Γερμανία, για άλλη μια φορά, την κορυφαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Και όταν κάποιος σε μια χώρα που διέπραξε τα εγκλήματα του ναζισμού, του φασισμού και του Ολοκαυτώματος (...) ισχυρίζεται ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει ξανά μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, αυτό καταδεικνύει μια αδύναμη ιστορική μνήμη, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», κατέληξε.