Το Πεκίνο «υποστηρίζει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στις ΗΠΑ

Το Πεκίνο δήλωσε την Τρίτη ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση μιας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Υπενθυμίζεται πως, μετά τον «μαραθώνιο» στον Λευκό Οίκο, αναζητείται τρόπος να γίνει διμερής συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν και έπειτα τριμερής, μέσα στον Αύγουστο.
«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας