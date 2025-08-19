Το Πεκίνο «υποστηρίζει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στις ΗΠΑ

«Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση η μόνη βιώσιμη οδός για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του Κινεζικού υπ. Εξωτερικών.

Το Πεκίνο δήλωσε την Τρίτη ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση μιας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως, μετά τον «μαραθώνιο» στον Λευκό Οίκο, αναζητείται τρόπος να γίνει διμερής συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν και έπειτα τριμερής, μέσα στον Αύγουστο.

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.