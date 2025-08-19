Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.5° 31.3°
3 BF
36%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.8° 27.6°
3 BF
52%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 29.4°
1 BF
54%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
39%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
48%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
38%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 29.2°
2 BF
32%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
31.4° 27.8°
4 BF
68%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 28.8°
3 BF
50%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
62%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
37%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 29.5°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
4 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.6° 30.8°
2 BF
37%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
64%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.1° 27.5°
3 BF
57%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
0 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Μάο Νινγκ Κίνα
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νινγκ | AP Photo / Liu Zheng

Το Πεκίνο «υποστηρίζει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στις ΗΠΑ

ΚΟΣΜΟΣ
efsyn.gr
«Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση η μόνη βιώσιμη οδός για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του Κινεζικού υπ. Εξωτερικών.

Το Πεκίνο δήλωσε την Τρίτη ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση μιας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως, μετά τον «μαραθώνιο» στον Λευκό Οίκο, αναζητείται τρόπος να γίνει διμερής συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν και έπειτα τριμερής, μέσα στον Αύγουστο. 

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το Πεκίνο «υποστηρίζει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual