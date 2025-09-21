Κόρφος και Αλυκή

Ο Σεπτέμβρης χαρίζει τις τελευταίες του καλοκαιρινές ανάσες, κι εμείς αναζητούμε μικρές αποδράσεις που μας φέρνουν πιο κοντά στη θάλασσα αλλά και που αντέχει το πορτοφόλι μας. Δύο ήσυχα λιμανάκια, μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα, κρατούν ακόμη ζωντανά τα χρώματα του καλοκαιριού και μας προσκαλούν για βουτιές και ξεκούραση

Για όσους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ξοδέψουν μια μικρή περιουσία, το διήμερο δεν χρειάζεται να είναι πολυτέλεια· μπορεί να γίνει μια απλή, γλυκιά απόδραση που γεμίζει μπαταρίες πριν μας προλάβουν οι βροχές και το κρύο. Στον Κόρφο και την Αλυκή θα βρείτε παραλίες ήρεμες, ιδανικές για τις τελευταίες βουτιές, και ταβέρνες που στρώνουν τραπεζάκια στο ακροθαλάσσι.

Δυο κοντινοί προορισμοί, λιγότερο από 110 χιλιόμετρα από την Αθήνα, που προσφέρουν αυτό που όλοι χρειαζόμαστε: ξεκούραση χωρίς πολλά έξοδα και τη γεύση ενός μικρού, παρατεταμένου καλοκαιριού.

Ο Κόρφος του Σαρωνικού

Κόρφος – άποψη του μικρού λιμανιού | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Στα όρια της Κορινθίας με τον νομό Αργολίδας συναντάμε το λιμανάκι του Κόρφου, έναν προορισμό χαμηλών τόνων, από αυτούς που συναντάς πια μόνο σε νησιά λιγότερο τουριστικά.

Η διαδρομή μέχρι να φτάσεις σε αυτή την απάνεμη ακτογραμμή του Σαρωνικού κόλπου είναι ειδυλλιακή, καθώς διατρέχει υπέροχα παράκτια και μεσόγεια πευκοδάση. Αν έχεις χρόνο στη διάθεσή σου, αξίζει μια στάση στη θέση όπου οι ιαματικές πηγές της Ωραίας Ελένης αναβλύζουν στον βράχο πάνω στη θάλασσα, αλλά και μια επίσκεψη στο λιμάνι των αρχαίων Κεχριών, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κύρια πορεία σου.

Το μικρό παραθαλάσσιο χωριό υπήρξε ήδη από τον 19ο αιώνα το λιμάνι του μεσογειακού χωριού Σοφικού, ενώ από εδώ γινόταν και η εξαγωγή του ρετσινιού που μάζευαν οι ντόπιοι ρετσινάδες από το πλούσιο πευκοδάσος της περιοχής. Με το πέρασμα του χρόνου ο Κόρφος μεγάλωσε και εξελίχθηκε σε παραθεριστικό κέντρο, καθώς χτίστηκαν νέα κτίρια και πολλές εξοχικές κατοικίες. Σήμερα ζουν εδώ μόνιμα περίπου 350 άνθρωποι που ασχολούνται κυρίως με την αλιεία και τον τουρισμό.

Στην είσοδο του οικισμού απλώνεται μια παραλία στρωμένη με άμμο και πετραδάκια, ιδανική για βουτιές στα ρηχά, ζεστά και απάνεμα νερά. Λίγο πιο μακριά εκτείνεται η προκυμαία, όπου τα Σαββατοκύριακα δένουν γιοτ και ιστιοφόρα, ενώ στη σειρά βρίσκονται ταβέρνες και καφέ με θέα τα πλεούμενα.

Κατά μήκος του κλειστού κόλπου απλώνεται ένας στενός ασφάλτινος δρόμος που περνά από όμορφες τοποθεσίες με βράχια, πεύκα και μικρές αμμουδερές ακρογιαλιές. Υπάρχουν όμορφα σημεία όπου μπορείς να καθίσεις στα παγκάκια και να απολαύσεις τη φθινοπωρινή γαλήνη του τόπου. Η οδική διαδρομή ολοκληρώνεται στον Κάβο, σε σημείο που χαρίζει υπέροχη θέα σε όλο το μήκος των ακτών του Σαρωνικού κόλπου αλλά και στα νησάκια Κυρά και Αγκίστρι.

● Για να φτάσεις οδικώς στον Κόρφο, θα χρειαστεί να διανύσεις από το κέντρο της Αθήνας περίπου 110 χιλιόμετρα, μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, και στη συνέχεια ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο Κορίνθου - Επιδαύρου, πληρώνοντας συνολικά 4,40 ευρώ σε διόδια. Λίγη προσοχή χρειάζεται στις στροφές μετά τα Λουτρά Ωραίας Ελένης.

Στην Αλυκή Βοιωτίας

Η κεντρική παραλία στην Αλυκή | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Στη ανατολική άκρη του κόλπου της Δόμβραινας, μόλις 35 χιλιόμετρα από τη Θήβα, τα βαθιά νερά του Κορινθιακού κόλπου συνθέτουν μερικές από τις πιο όμορφες εικόνες της παραθαλάσσιας Βοιωτίας.

Το παραθαλάσσιο χωριό της Αλυκής υπήρξε στην αρχαιότητα το σημαντικότερο, ίσως, λιμάνι της πόλης-κράτους των Θεσπιών. Εδώ βρισκόταν μια οχυρωμένη ακρόπολη, τα εντυπωσιακά τείχη της οποίας σώζονται έως σήμερα. Ο σημερινός παραθαλάσσιος οικισμός εκτείνεται κατά μήκος της ακτής, κοντά σε μία από τις πύλες της αρχαίας ακρόπολης της πόλης Σίφες ή Τίφες.

Η θάλασσα μπροστά από το χωριό είναι πεντακάθαρη, με δροσερά νερά που βαθαίνουν απότομα, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλο το μήκος της ακτογραμμής του Κορινθιακού κόλπου. Ενα άλλο χαρακτηριστικό της θάλασσας είναι η μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι, εξ ου και το όνομα Αλυκή. Η ακτή είναι στρωμένη με πετραδάκι, βότσαλο και λίγη άμμο και πυκνόφυτα αρμυρίκια προσφέρουν την πολύτιμη σκιά τους. Ακόμα, υπάρχουν μερικές αραιές ομπρέλες από τον δήμο απλωμένες κατά μήκος της παραλίας, καθώς και παγκάκια. Επίσης λειτουργούν λίγες ταβέρνες, ψαροταβέρνες και καφέ που μένουν ανοιχτά έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Λίγο δυτικότερα από την Αλυκή, και αφού διανύσετε μόλις 4 χιλιόμετρα, θα συναντήσετε την όμορφη και καθαρή ακρογιαλιά του Αγίου Νικολάου, με παραλιακά καφέ-ταβέρνες που απλώνονται δίπλα στο κύμα.

Αν έχετε διάθεση για μικρές εξερευνήσεις και όχημα που αντέχει στις ανηφόρες, μπορείτε να αναζητήσετε τους ορμίσκους Λαιμός και Μικρή Αλυκή, αλλά και τον χωματόδρομο που οδηγεί στο ακρωτήρι Πετρίτης, ακριβώς απέναντι από τις Αλκυονίδες νήσους. (Ρωτήστε τους ντόπιους για τις διαδρομές, καθώς δεν υπάρχουν πινακίδες.)

Αλυκή – η ροζ λιμνούλα, από όπου παλιότερα μάζευαν το αλάτι | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αξίζει, επίσης, μια στάση στη μικρή αλυκή με τα ροζ νερά και το ξεχωριστό τοπίο, που προσφέρει μια εικόνα αλλιώτικη από τη συνηθισμένη. Τέλος, μπορείτε να περπατήσετε –όσο αντέχουν οι δυνάμεις σας– στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο η περιήγηση απαιτεί προσοχή, καθώς το έδαφος είναι ανώμαλο και δυσπρόσιτο. Πρόκειται για έναν τόπο απαράμιλλης ομορφιάς, όπου το φυσικό κάλλος συναντά τη σπουδαία ιστορία. Κι όμως, η εικόνα αυτή αλλοιώνεται με ανησυχητική ταχύτητα. Ολόκληρη η δυτική πλευρά του κλειστού κόλπου έχει μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη, κατακλυσμένη από εγκαταστάσεις εργοστασίων, φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων που επεκτείνονται ανεξέλεγκτα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, προγραμματίζεται η υλοποίηση ενός φαραωνικού πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο θα καταλάβει μεγάλο τμήμα της θάλασσας μέσα στον κόλπο της Δόμβραινας! Αν συμβεί αυτό, θα μιλάμε πλέον για οριστική και αμετάκλητη καταστροφή ενός μοναδικού φυσικού και πολιτισμικού τοπίου.

● Για να έρθεις στον όρμο της Αλυκής, μπορείς να ακολουθήσεις την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών - Θήβας, πληρώνοντας μόνο 2,50 ευρώ σε διόδια (αν δεν χρησιμοποιήσεις την Αττική Οδό), και να διανύσεις περίπου 95 χιλιόμετρα σε μια διαδρομή που διαρκεί γύρω στα 90 λεπτά. Αν πάλι θέλεις να αποφύγεις τις στροφές της Κάζας, θα προτιμήσεις την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας βγαίνοντας στην έξοδο προς Θήβα, πληρώνοντας συνολικά 5,50 ευρώ σε διόδια.

Διαμονή

Οι προτεινόμενες περιοχές είναι προσβάσιμες ακόμα και στον χρόνο μιας μονοήμερης εκδρομής. Αν θέλετε να διανυκτερεύσετε, ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Κόρφος

● «Belvedere Suites Korfos», τηλ. 27410 95225

● «Korfos Hotel», τηλ. 6947216329

● «Angel Hotel», τηλ. 27410 95480

Αλυκή

● «Seaside Apartments», τηλ. 22640 51291

● «Saltsea Boutique Villas», τηλ. 698 302 2796

