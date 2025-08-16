Εθιστική ψυχρολουσία

«Ντουζίνα είναι ένα σύνολο 12 πραγμάτων, καθώς και ένα δωμάτιο στο οποίο μπορείς ταυτόχρονα να μαγειρέψεις και να κάνεις ντουζ».

«Οι σουρεαλιστές σπάνια συμφωνούν. Ο καθένας λέει το Magritte και το Godot».

«Οντιν, βαριέμαι εδώ πάνω. Ολη την ώρα σε ένα τραπέζι με άλλους καραβανάδες να λέμε πολεμικές ιστορίες. Βαλχάλια είναι».

Αν σας άρεσαν τα παραπάνω λογοπαίγνια, τότε μάλλον θα εκτιμήσετε το «Πρωινό Εσπρεζάκι» που ετοίμασε για εσάς ο Αριστοτέλης Ρήγας. Εσπρεζάκι ονομάστηκε αφ' ενός γιατί ανοίγει το μάτι -και ανοίγει για να σιγουρευτεί ότι όντως διάβασε αυτό που διάβασε-, αφ' ετέρου γιατί τα λογοπαίγνια που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό είναι τρομερά εθιστικά.

Το «Πρωινό Εσπρεζάκι» (εκδ. Χρονικό) είναι το κόμικς που προέκυψε από τη συνεργασία του Αριστοτέλη Ρήγα (stand up comedian, μουσικού και δημιουργού του podcast «Είμαι υπέρ») με την εικονογράφο Κατερίνα Παππού. Περιλαμβάνει δεκάδες οπτικοποιημένες ατάκες από παραστάσεις κωμωδίας και, όπως μας λέει ο ίδιος στον πρόλογο, «είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που λόγω κάποιας γενετικής μάλλον βλάβης, σκέφτονται και λένε λογοπαίγνια», αντιμετωπίζοντας τη «ρεαλιστική πιθανότητα» να σταματήσουν να τους συναναστρέφονται οι άλλοι άνθρωποι.

Καταναλώστε απενοχοποιημένα, αν και με κάποιο μέτρο - καθώς, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Ελληνες, «pun μέτρον άριστον».