Κυνικός Μαρινάκης: 4ος οδηγός ασθενοφόρου στο Κ.Υ. Αίγινας θα ήταν ασυνέπεια προς την ΕΕ

Στην απίστευτα κυνική παραδοχή ότι δε μπορεί να γίνει καμία παραβίαση του κανόνα «μία πρόσληψη για καθεμία αποχώρηση» στο δημόσιο, ακόμα και στο ΕΣΥ, όση υποστελέχωση κι αν επικρατεί, με τις ανάλογες βέβαια επιπτώσεις και κινδύνους για τους πολίτες, προχώρησε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κυβερνητικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για τις ενδεχόμενες κυβερνητικές ευθύνες για τον πρόσφατο θάνατο 79χρονης στην Αίγινα λόγω έλλειψης ασθενοφόρου, ο κ. Μαρινάκης ανέλυσε τον κανόνα «μία αποχώρηση - μία πρόσληψη» και απάντησε ότι «για να προσλάβει (σ.σ. ενν. η κυβέρνηση) κάποιον -γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις- πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα αυτό». Εν συνεχεία κατά τη συνήθη του πρακτική απέναντι σε άβολες ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε προσωπικά στον δημοσιογράφο, τον οποίο κατηγόρησε για κατάχρηση του διαθέσιμου χρόνου, για λαϊκισμό, για πρόθεση να πολιτευτεί και να γίνει influencer του διαδικτύου, ενώ τον προειδοποίησε «να παίξει το παιχνίδι του αλλού»:

Δημοσιογράφος: Ο υπουργός είπε ότι θα επιβληθούν ποινές αν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας. Τι θα συμβεί αν υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης η οποία είχε ενημερωθεί ήδη από ένα χρόνο και δεν έκανε τίποτα;

Παύλος Μαρινάκης: Το αν δεν έκανε τίποτα είναι δική σας υποκειμενική διαπίστωση. Αν ακούγατε αυτό που σας είπα... η κυβέρνηση έχει έναν περιορισμό: μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση. Με εξαίρεση την Πολιτική Προστασία και τους Εποχικούς Πυροσβέστες, υπάρχει λόγω αυτού του κανόνα απόσταση των οργανικών θέσεων από εκείνες που υπηρετούν κανονικά. Αν θεωρείτε εσείς ότι αυτό δεν πρέπει να το σεβόμαστε, προσπερνώντας το γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος το οποίο δεν μπορούμε να καλύψουμε, τότε να το πείτε. Το ελληνικό κράτος κάνει προσλήψεις και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μια προτεραιότητα στην πολιτική προστασία, την υγεία και την παιδεία. Προφανώς και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και είναι λιγότερες από όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση.

Το αν δεν έκανε τίποτα είναι δική σας υποκειμενική διαπίστωση. Αν ακούγατε αυτό που σας είπα... η κυβέρνηση έχει έναν περιορισμό: μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση. Με εξαίρεση την Πολιτική Προστασία και τους Εποχικούς Πυροσβέστες, υπάρχει λόγω αυτού του κανόνα απόσταση των οργανικών θέσεων από εκείνες που υπηρετούν κανονικά. Αν θεωρείτε εσείς ότι αυτό δεν πρέπει να το σεβόμαστε, προσπερνώντας το γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος το οποίο δεν μπορούμε να καλύψουμε, τότε να το πείτε. Το ελληνικό κράτος κάνει προσλήψεις και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μια προτεραιότητα στην πολιτική προστασία, την υγεία και την παιδεία. Προφανώς και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και είναι λιγότερες από όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση. Δ.: Πριν από δύο χρόνια είχαμε πέντε οδηγούς στην Αίγινα και ήμασταν κανονικά στην ΕΕ. Για να ξαναγίνουν 5 πρέπει να βγούμε από την ΕΕ;

Πριν από δύο χρόνια είχαμε πέντε οδηγούς στην Αίγινα και ήμασταν κανονικά στην ΕΕ. Για να ξαναγίνουν 5 πρέπει να βγούμε από την ΕΕ; Π.Μ.: Για να προσλάβει (σ.σ. ενν. η κυβέρνηση) κάποιον -γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις- πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να καλυφθούν και σε γιατρούς. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Παραλάβαμε ένα διαλυμένο ΕΣΥ υπό κατάρρευση. Καλύψαμε μεγάλο αριθμό θέσεων. Μακάρι να φτάοσυμε στο σημείο να γίνουν και 5 και 6 οι οδηγοί. Εξαντλείτε την υπομονή και των συναδέλφων σας γιατί είναι ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όχι ζητημάτων υγείας, αλλά κάνετε κατάχρηση, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά όπως βλέπετε εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε πλήρως, με τα στοιχεία που μας δίνουν τα υπουργεία, εν πάσει περιπτώσει…

Για να προσλάβει (σ.σ. ενν. η κυβέρνηση) κάποιον -γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις- πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να καλυφθούν και σε γιατρούς. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Παραλάβαμε ένα διαλυμένο ΕΣΥ υπό κατάρρευση. Καλύψαμε μεγάλο αριθμό θέσεων. Μακάρι να φτάοσυμε στο σημείο να γίνουν και 5 και 6 οι οδηγοί. Εξαντλείτε την υπομονή και των συναδέλφων σας γιατί είναι ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όχι ζητημάτων υγείας, αλλά κάνετε κατάχρηση, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά όπως βλέπετε εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε πλήρως, με τα στοιχεία που μας δίνουν τα υπουργεία, εν πάσει περιπτώσει… Δ.: Είναι ανάξιο λόγου το θέμα της Αίγινας;

Είναι ανάξιο λόγου το θέμα της Αίγινας; Π.Μ.: Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική να πολιτευτείτε. Μη λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το αν είναι ανάξιο λόγου στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα. Για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι. Γιατί εδώ έρχονται δημοσιογράφοι που θέλουν να ενημερωθούν. Και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού. Το είναι ανάξιο λόγου ο θάνατος ενός ανθρώπου εδώ δεν περνάει.

Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική να πολιτευτείτε. Μη λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το αν είναι ανάξιο λόγου στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα. Για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι. Γιατί εδώ έρχονται δημοσιογράφοι που θέλουν να ενημερωθούν. Και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού. Το είναι ανάξιο λόγου ο θάνατος ενός ανθρώπου εδώ δεν περνάει. Δ.: Θα δεσμευτείτε ότι ως το τέλος του έτους θα καλύπτονται όλες οι βάρδιες ασθενοφόρων σε όλα τα νησιά;

Θα δεσμευτείτε ότι ως το τέλος του έτους θα καλύπτονται όλες οι βάρδιες ασθενοφόρων σε όλα τα νησιά; Π.Μ.: Θα σας μεταφέρω με λεπτομέρεια τις πληροφορίες που έχω από το υπουργείο. Αν αυτές οι πληροφορίες δεν σας αρκούν, μπορείτε να ρωτάτε τα υπουργεία. (Αργότερα: ) Η δέσμευση είναι ότι κάθε επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

(Αργότερα)

Δ.: Είπατε πριν ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, επιτρέψτε μας να σας ρωτήσουμε συγκεκριμένα γι’ αυτά που πρέπει να γίνουν. Επειδή με μαθηματική ακρίβεια αυτό που συμβαίνει με το σύστημα υγείας φέρνει νεκρούς, ειδικά στην επαρχία φέρνει νεκρούς, πλησιάζει και η ΔΕΘ, θα ανακοινώσετε ένα πακέτο, αν τυχόν θέλετε υπάρχει η δυνατότητα να εντάξετε την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Θα δεσμευτείτε ότι, μέχρι τέλος του έτους, δεν θα υπάρχει ούτε ένα νησί χωρίς 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρου, για να αποφύγουμε τους θανάτους, ναι ή όχι;

Είπατε πριν ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, επιτρέψτε μας να σας ρωτήσουμε συγκεκριμένα γι’ αυτά που πρέπει να γίνουν. Επειδή με μαθηματική ακρίβεια αυτό που συμβαίνει με το σύστημα υγείας φέρνει νεκρούς, ειδικά στην επαρχία φέρνει νεκρούς, πλησιάζει και η ΔΕΘ, θα ανακοινώσετε ένα πακέτο, αν τυχόν θέλετε υπάρχει η δυνατότητα να εντάξετε την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Θα δεσμευτείτε ότι, μέχρι τέλος του έτους, δεν θα υπάρχει ούτε ένα νησί χωρίς 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρου, για να αποφύγουμε τους θανάτους, ναι ή όχι; Π.Μ.: Η δέσμευση είναι κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ως προς την κάλυψη των θέσεων, ως προς τις συνθήκες, ως προς όλα όσα κάνουμε. Είμαστε η Κυβέρνηση που μετά από δεκαετίες ανακαινίζει 80 νοσοκομεία και 150 κέντρα υγείας, αναβαθμίζει τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, αυξάνει το δυναμικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, συνολικά των υπηρετούντων στο Ε.Σ.Υ. και αυτό μετριέται μέρα-μέρα, μήνα-μήνα και χρόνο-χρόνο. Όλα στη ζωή και την πολιτική είναι συγκριτικά. Αν θέλετε να σας πω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από ένα Ε.Σ.Υ. υπό διάλυση που ήταν όταν αναλάβαμε την εξουσία, θα είναι ένα Ε.Σ.Υ. χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν θα το κάνω γιατί θα ήμουν ψεύτης απέναντι στους πολίτες. Αυτό που θα δεσμευτώ είναι ότι, όπως το Ε.Σ.Υ. το 2025 είναι πολύ καλύτερο από το 2019, το 2027 θα είναι καλύτερο από το 2025. \

Η δέσμευση είναι κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ως προς την κάλυψη των θέσεων, ως προς τις συνθήκες, ως προς όλα όσα κάνουμε. Είμαστε η Κυβέρνηση που μετά από δεκαετίες ανακαινίζει 80 νοσοκομεία και 150 κέντρα υγείας, αναβαθμίζει τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, αυξάνει το δυναμικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, συνολικά των υπηρετούντων στο Ε.Σ.Υ. και αυτό μετριέται μέρα-μέρα, μήνα-μήνα και χρόνο-χρόνο. Όλα στη ζωή και την πολιτική είναι συγκριτικά. Αν θέλετε να σας πω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από ένα Ε.Σ.Υ. υπό διάλυση που ήταν όταν αναλάβαμε την εξουσία, θα είναι ένα Ε.Σ.Υ. χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν θα το κάνω γιατί θα ήμουν ψεύτης απέναντι στους πολίτες. Αυτό που θα δεσμευτώ είναι ότι, όπως το Ε.Σ.Υ. το 2025 είναι πολύ καλύτερο από το 2019, το 2027 θα είναι καλύτερο από το 2025. \ Δ.: Αφού δεν δεσμεύεστε, απ’ ότι κατάλαβα, πόσους θανάτους τέτοιους υπολογίζετε ανά έτος; Με πόσους θανάτους αβοήθητων ανθρώπων που περιμένουν ασθενοφόρο νοιώθετε εντάξει με τη συνείδησή σας και με τα δημοσιονομικά σας, φυσικά;

Αφού δεν δεσμεύεστε, απ’ ότι κατάλαβα, πόσους θανάτους τέτοιους υπολογίζετε ανά έτος; Με πόσους θανάτους αβοήθητων ανθρώπων που περιμένουν ασθενοφόρο νοιώθετε εντάξει με τη συνείδησή σας και με τα δημοσιονομικά σας, φυσικά; Π.Μ.: Υπάρχει κόσμος που μας βλέπει και μας κρίνει. Αν θεωρείτε σοβαρή ερώτηση με πόσους θανάτους ένας άνθρωπος θα είναι εντάξει, καλά κάνετε και την κάνετε. Εγώ σας καλώ να σκεφτείτε την ερώτηση που κάνετε. Εγώ, κύριέ μου, θεωρώ ότι έστω και ένας θάνατος να υπάρχει και να είναι αποτέλεσμα είτε ιατρικής αμέλειας είτε μιας παρέμβασης που θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, είναι από μόνο του ένα τραγικό γεγονός. Αν εσείς θέλετε να κάνετε πολιτική μέσα από μία ερώτηση, χρησιμοποιώντας θανάτους συνανθρώπων μας, σας αφήνω μόνο σας σε αυτή τη διαδικασία, δεν πρόκειται να σας τη νομιμοποιήσουμε.

(Αργότερα)

Δ.: Είπατε ότι δεν γίνονται προσλήψεις υγειονομικών, λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, ακόμα και με αυτά τα σκληρά μέτρα λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι είμαστε χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat. Ένας στους πέντε Έλληνες δεν είχε πρόσβαση σε βασική υγειονομική περίθαλψη. Η Le Monde περιγράφει το Ε.Σ.Υ. ως διαλυμένο και το 32% των Ελλήνων δεν λαμβάνει την αναγκαία περίθαλψη. Νοιώθετε ντροπή που η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς ή θεωρείτε αποδεκτή αυτή την κατάσταση;

Είπατε ότι δεν γίνονται προσλήψεις υγειονομικών, λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, ακόμα και με αυτά τα σκληρά μέτρα λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι είμαστε χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat. Ένας στους πέντε Έλληνες δεν είχε πρόσβαση σε βασική υγειονομική περίθαλψη. Η Le Monde περιγράφει το Ε.Σ.Υ. ως διαλυμένο και το 32% των Ελλήνων δεν λαμβάνει την αναγκαία περίθαλψη. Νοιώθετε ντροπή που η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς ή θεωρείτε αποδεκτή αυτή την κατάσταση; Π.Μ.: Καταρχάς, δεν είπα ότι δεν γίνονται προσλήψεις. Δείτε ξανά τι είπα. Είπα ότι γίνονται όσες προσλήψεις μας επιτρέπουν οι κανόνες, μία πρόσληψη προς μία αποχώρηση. Και, μάλιστα, έχουμε κάνει περισσότερες προσλήψεις απ’ ό,τι αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου, αποτέλεσμα ότι το προσωπικό, επί των ημερών μας, στο Ε.Σ.Υ. έχει αυξηθεί κατά 10%. Αυτό είπα, εσείς είπατε κάτι άλλο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον: Η έρευνα στην οποία αναφέρεστε, στην οποία έχει απαντήσει αναλυτικά ο Υπουργός, σίγουρα δεν είναι μια καλή έρευνα για τη χώρα, αλλά ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, δυστυχώς, το έχουμε όλα τα χρόνια που γίνεται αυτή η έρευνα και κάποια χρόνια πριν έρθουμε εμείς στην εξουσία. Πράγματι δηλώνουν, είναι κατά δήλωσή τους - έχει αξία, δεν το υποτιμώ καθόλου, προς Θεού - ότι ένας στους πέντε δεν έχει πρόσβαση. Το ίδιο δήλωναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο, το οποίο σας καλώ να το δείτε, είναι οι απαντήσεις των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, στο ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Υγείας, που δεν είναι υποκειμενική κρίση ούτε του Υπουργού, ούτε των Υφυπουργών, ούτε της Αναπληρώτριας Υπουργού, ούτε του Πρωθυπουργού, είναι μια αντικειμενική αποτύπωση των ασθενών, που τα μεγαλύτερα ποσοστά δηλώνουν ικανοποίηση και από τους γιατρούς και από τους νοσηλευτές, αλλά και συνολικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά την εμπειρία που είχαν. Νομίζω οι καλύτεροι κριτές του Ε.Σ.Υ. είναι οι χρήστες του Ε.Σ.Υ., που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται να πάνε σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο υγείας. Από όπου και να το πιάσουμε, η αλήθεια είναι μία: Το Ε.Σ.Υ. βελτιώνεται, αλλά χρειάζεται πολλές ακόμα κινήσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και προχωράνε, για να βελτιωθεί περισσότερο.

Καταρχάς, δεν είπα ότι δεν γίνονται προσλήψεις. Δείτε ξανά τι είπα. Είπα ότι γίνονται όσες προσλήψεις μας επιτρέπουν οι κανόνες, μία πρόσληψη προς μία αποχώρηση. Και, μάλιστα, έχουμε κάνει περισσότερες προσλήψεις απ’ ό,τι αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου, αποτέλεσμα ότι το προσωπικό, επί των ημερών μας, στο Ε.Σ.Υ. έχει αυξηθεί κατά 10%. Αυτό είπα, εσείς είπατε κάτι άλλο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον: Η έρευνα στην οποία αναφέρεστε, στην οποία έχει απαντήσει αναλυτικά ο Υπουργός, σίγουρα δεν είναι μια καλή έρευνα για τη χώρα, αλλά ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, δυστυχώς, το έχουμε όλα τα χρόνια που γίνεται αυτή η έρευνα και κάποια χρόνια πριν έρθουμε εμείς στην εξουσία. Πράγματι δηλώνουν, είναι κατά δήλωσή τους - έχει αξία, δεν το υποτιμώ καθόλου, προς Θεού - ότι ένας στους πέντε δεν έχει πρόσβαση. Το ίδιο δήλωναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο, το οποίο σας καλώ να το δείτε, είναι οι απαντήσεις των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, στο ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Υγείας, που δεν είναι υποκειμενική κρίση ούτε του Υπουργού, ούτε των Υφυπουργών, ούτε της Αναπληρώτριας Υπουργού, ούτε του Πρωθυπουργού, είναι μια αντικειμενική αποτύπωση των ασθενών, που τα μεγαλύτερα ποσοστά δηλώνουν ικανοποίηση και από τους γιατρούς και από τους νοσηλευτές, αλλά και συνολικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά την εμπειρία που είχαν. Νομίζω οι καλύτεροι κριτές του Ε.Σ.Υ. είναι οι χρήστες του Ε.Σ.Υ., που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται να πάνε σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο υγείας. Από όπου και να το πιάσουμε, η αλήθεια είναι μία: Το Ε.Σ.Υ. βελτιώνεται, αλλά χρειάζεται πολλές ακόμα κινήσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και προχωράνε, για να βελτιωθεί περισσότερο. Δ.: Είναι δύο ερωτήσεις για την επόμενη φορά. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε - φυσικά, μετά από μία προσφυγή στο σχετικό, το αρμόδιο Υπουργείο – πρώτον: Είχαμε κανένα νεότερο από τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου; Μάθαμε αν τελικά τα υλικά των καθισμάτων των βαγονιών, στο τρένο των Τεμπών, ανταποκρίνονταν έστω σε κάποιες προδιαγραφές πυρασφάλειας; Έστω και σε αυτές που ίσχυαν πριν από είκοσι χρόνια. Επίσης, τελευταίο, για τα υπόλοιπα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, γνωρίζουμε το επίπεδο πυρασφάλειας στο οποίο ανταποκρίνονται;

Είναι δύο ερωτήσεις για την επόμενη φορά. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε - φυσικά, μετά από μία προσφυγή στο σχετικό, το αρμόδιο Υπουργείο – πρώτον: Είχαμε κανένα νεότερο από τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου; Μάθαμε αν τελικά τα υλικά των καθισμάτων των βαγονιών, στο τρένο των Τεμπών, ανταποκρίνονταν έστω σε κάποιες προδιαγραφές πυρασφάλειας; Έστω και σε αυτές που ίσχυαν πριν από είκοσι χρόνια. Επίσης, τελευταίο, για τα υπόλοιπα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, γνωρίζουμε το επίπεδο πυρασφάλειας στο οποίο ανταποκρίνονται; Π.Μ.: Ναι, πρέπει να ρωτήσουμε το Υπουργείο.

Νέα αριστερά: Χάθηκε μια ζωή, χάθηκε και η ντροπή

Για το γεγονός διαμαρτυρήθηκε έντονα με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, η οποία σημείωσε: « Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στοχοποίησε σήμερα τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη που τόλμησε να ρωτήσει για το ΕΣΥ και τον αδόκητο θάνατο μιας άτυχης γυναίκας στην Αίγινα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε ουσιαστικά να καταργήσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών – την κατεξοχήν τακτική διαδικασία με τη συμμετοχή δημοσιογράφων κυβερνητικής λογοδοσίας σε όλο τον κόσμο. Στην πράξη, επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις, ο κ. Μαρινάκης θέλησε να καταργήσει την ίδια την ενημέρωση. Κι όλα αυτά την ώρα που μια γυναίκα στην Αίγινα πέθανε αβοήθητη, αφού το ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ: το νησί έχει μόλις 3 αντί για 6 οδηγούς, ενώ οι εκκλήσεις για ενίσχυση αγνοήθηκαν εδώ και μήνες.

Αντί για πολιτική αυτοκριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε το αδιανόητο: ότι αν θέλαμε 2-3 επιπλέον οδηγούς ασθενοφόρου στην Αίγινα, θα έπρεπε η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια: στην Αίγινα χάθηκε μια ζωή, στην κυβέρνηση χάθηκε η ντροπή. Το επιχείρημα Μαρινάκη όμως δεν είναι απλά ο πιο ακραίος λαϊκισμός που θα μπορούσε να ακουστεί από έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι έτοιμος να δικαιολογήσει όλα τα περιστατικά θανάτων στο ΕΣΥ που αυξάνονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα, αλλά μια πολιτική αθλιότητα που δεν σέβεται ούτε τη μνήμη των ανθρώπων που χάνονται, ούτε τους συγγενείς τους. Όταν η η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει ‘λαϊκισμό’ τον πόνο και τον θάνατο, τότε οι πολίτες καταλαβαίνουν όλοένα και περισσότερο ότι η χώρα κυβερνάται από κυνικούς χωρίς συνείδηση » .

Άλλα ζητήματα

Κατά τα άλλα αναφερόμενος στο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «έχουμε συγκεκριμένα λεφτά να δώσουμε -πρώτον γιατί αυτά είναι τα έσοδα του κράτους και έχουμε πει ότι είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και δεύτερον γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών πάνω από τις οποίες απαγορεύεται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεφύγει, που πρέπει να δώσουμε αυτά τα λεφτά».

Ερωτηθείς για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων υποστήριξε ότι αυτό «είναι προς το συμφέρον του συνόλου των υπαλλήλων και δεν υπάρχει καμία διάταξη η οποία να μην είναι υπέρ της δικής τους διασφάλισης, υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Έχουν τον ρόλο τους τα συνδικαλιστικά όργανα, είναι μέρος της Δημοκρατίας μας, δεν το υποτιμούμε, είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα να αντιδράσουν. Εγώ θεωρώ ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι άδικες, ειδικά για το 13ωρο, όπως το λένε. Απάντησε και η Υπουργός, σε χθεσινή της συνέντευξη, η κυρία Κεραμέως. Ξέρουμε ότι, μέχρι πρότινος, επιτρέπεται κάτι τέτοιο με τους περιορισμούς που υπάρχουν και με τις διατυπώσεις που είχε, ούτως ή άλλως, ο νόμος σε δύο εργοδότες. Αν, δηλαδή, κάποιος μπορεί, υπό τους περιορισμούς που ισχύουν και δεν αλλάζουν, και μάλιστα ενισχύονται οι περιορισμοί και οι διατυπώσεις ασφαλείας, να το κάνει αυτό σε δύο εργοδότες, γιατί είναι κακό να μπορεί να το κάνει ακριβώς το ίδιο σε έναν εργοδότη, που δεν υπάρχει και η μετακίνηση από τη μία δουλειά στην άλλη; Αυτό είναι το πιο επίμαχο που συζητείται. Νομίζω αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα ότι αυτά τα οποία λένε, αυτοί οι οποίοι αντιδρούν, δεν έχουν βάση. Ακούμε τις προτάσεις, σίγουρα, αν μπορεί κάτι να βελτιωθεί. Αλλά, νομίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που δεν έχει κανένα άρθρο το οποίο να είναι σε βάρος των εργαζομένων».

Απαντώντας σε ερώτημα για την Μονή Αγίας Αικατερίνης, τόνισε: «Το ελληνικό κράτος, κατ’ αρχάς, έχει την ευθύνη να διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα της Μονής, τα οποία απηχούν την επιθυμία των χριστιανών ορθοδόξων, του Ελληνισμού, των ανθρώπων οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν πολύ ψηλά όλα αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με την εμβληματική Μονή Σινά. Από κει και πέρα, υπάρχουν επί μέρους θέματα τα οποία θα είναι αποτέλεσμα των διμερών επαφών, υπάρχουν ζητήματα που άπτονται του αιγυπτιακού κράτους. Έως τώρα μπορούμε να πούμε μέχρι όσα έχουν πει επισήμως τα δύο αρμόδια, εν πάση περιπτώσει, εν μέρει το ένα, εν μέρει το άλλο, υπουργεία στη χώρα μας. Δηλαδή, το υπουργείο Εξωτερικών ως προς κάποιες διμερείς επαφές που έχουν γίνει σε ανώτερο επίπεδο και το υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο σκέλος του γενικού γραμματέα και σε επίπεδο κάποιες φορές της υπουργού, όπως η δήλωση που σας διάβασα για τη Βουλή. Ο στόχος είναι να τηρήσουμε στο ακέραιο όλα όσα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και όταν ξέσπασε το ζήτημα με τη συγκεκριμένη Απόφαση. Να πω εδώ ότι τον τελευταίο ενάμισι χρόνο αναλαμβάνονται σχετικές πρωτοβουλίες, να θυμίσω ότι, δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια ήταν σε δεύτερη ―για να το πω ευγενικά― μοίρα όλα αυτά τα ζητήματα από προηγούμενες κυβερνήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας ενώνει όλους, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι επίσημο και δεν είναι κάτι που μου έχει μεταφέρει ένα από τα δύο υπουργεία παραπάνω» .

Τέλος ο κ. Μαρινάκης επαίνεσε το πρόσφατο αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, τις πρωτοβουλίες των υπουργείων Μεταφορών και Υγείας για απινιδωτές στο μετρό και στα ταξί, την ίδρυση σχολείου στην Ψέριμο και την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού.