Γιαννιτσά: Αρνούνται τα μεταφορικά καρκινοπαθών προς Θεσσαλονίκη

Άλλο ένα γεγονός στην περιφερειακή ενότητα της Πέλλας, αποδεικνύει ότι το ΕΣΥ υπό την παρούσα του μορφή και διοίκηση, είναι απολύτως ανίκανο να σταθεί δίπλα στο πιο δοκιμαζόμενο είδος ασθενών, τους καρκινοπαθείς, όσον αφορά ακόμα και τις θεμελιώδεις ανάγκες τους.

Η Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Γιαννιτσών μετά από ένα χρόνο διακοπής λειτουργίας της, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, αρκετά πρόσφατα ξεκίνησε ξανά τη λειτουργία της με μια μόνο ιατρό ογκολόγο. Η γιατρός εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να εξυπηρετήσει όλους τους ογκολογικούς ασθενείς της περιοχής. Έτσι, πολλοί ασθενείς, αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν θεραπείες σε άλλα νοσοκομεία, και κυρίως στα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Η νομοθεσία όμως δεν εξετάζει το κατά πόσον το ιατρικό προσωπικό της περιοχής κατοικίας του ασθενούς μπορεί να τον αναλάβει ή όχι, βάσει φόρτου: Από μόνη της η ύπαρξη ογκολόγου στην πόλη τους, αρκεί για να θεωρείται η απεύθυνση σε άλλη πόλη ως επιλογή -και όχι ως καταναγκασμός- και επομένως οδηγεί στο να περικοπούν τα σχετικά έξοδα μετακίνησης του ασθενούς από και προς τη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια κυβέρνηση η οποία ευθιύνεται για την ακραία υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας και αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει ουσιαστικά και βάσιμα μισθολογικά και άλλα κίνητρα για την επαναστελέχωσή τους, προωθεί νομοσχέδια που ρυθμίζουν ζητήματα ερήμην του κινδύνου αυτής της υποστελέχωσης, δηλαδή «χωρίς τον ξενοδόχο».

Το θέμα έφερε με ερώτησή της στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και βουλεύτρια Πέλλας Θεοδώρα Τζάκρη: