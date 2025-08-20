Eurostat - ΕΣΥ: 1 στους 5 αποκλεισμένος από κατάλληλη περίθαλψη στην Ελλάδα

Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 16 ετών που δεν μπόρεσαν να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα εξαιτίας οικονομικών περιορισμών, υπερβολικά μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους υπηρεσιών, ανήλθε σε 21,9%.

Όπως και στο μέτωπο του πληθωρισμού και της ακρίβειας, έτσι και σε εκείνο [το κρίσιμο] της υγείας. η Eurostat αποτέλεσε τον παράγοντα ο οποίος αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από τα απατηλά κυβερνητικά αφηγήματα. Τα νέα στοιχεία της υπηρεσίας της που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης ότι η Ελλάδα κατέγραψε την αρνητική «πρωτιά» στην Ευρώπη όσον αφορά τις ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το έτος 2024, στο σύνολο σχεδόν του οποίου, υπουργός ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 16 ετών που δεν μπόρεσαν να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα εξαιτίας

των οικονομικών περιορισμών,

των υπερβολικά μεγάλων λιστών αναμονής ή

της απόστασης από τους παρόχους υπηρεσιών,

άγγιξε το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του 21,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με τον μέσο όρο να βρίσκεται μόλις στο 3,6%. Η Ελλάδα δηλαδή κατέχει την «πρωτοκαθεδρία» στον τομέα των ανεκπλήρωτων αναγκών ιατρικής φροντίδας στην ΕΕ. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοκαριστική όταν η Ελλάδα συγκρίνεται με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ: η δεύτερη θέση κατέχεται από τη Φινλανδία με ποσοστό 12,4% και ακολουθεί η Εσθονία με 11,2%. Στον αντίποδα, χώρες όπως η Κύπρος (0,1%), η Μάλτα (0,5%) και η Τσεχία (0,6%) καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά, αποδεικνύοντας την τεράστια απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από άλλα κράτη του ευρωπαϊκού χώρου.

Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας: Ο « πιο αδύναμος κρίκος » της κοινωνίας, στην Ελλάδα ακόμα πιο αδύναμος

Στην ΕΕ, το 6,0% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, ενώ το ποσοστό για τους υπόλοιπους ανήλθε στο 3,2%, με τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών, να ανέρχεται στο 2,8%. Στην Ελλάδα, η διαφορά αυτή φτάνει το 12,7%, καθιστώντας την πρώτη στην Ευρώπη, με τη Ρουμανία και τη Λετονία να ακολουθούν.Από τους κατοίκους της Ελλάδας που κινδυνεύουν από φτώχεια, πάνω από το 32% στερήθηκε την αναγκαία ιατρική περίθαλψη.

Τα νούμερα αυτά αποδεικνύουν τις τραγικές αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο η κυβέρνηση υποσχόταν ότι θα βελτιώσει από την πρώτη κιόλας στιγμή της εκλογής της. Διαψεύδουν επίσης με πάταγο τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος στην τελευταία του ανάρτηση στα μέσα υποστήριξε: « Το ΕΣΥ εξελίσσεται και αλλάζει προς το καλύτερο μέρα με τη μέρα. Και η δική μας δέσμευση είναι πάντα μία: να βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο » .

Αντί να δίνονται λύσεις, η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς: καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών, υποστελέχωση, εξουθένωση και χαμηλές αποδοχές στο προσωπικό, παραμέληση των υποδομών καθώς ακόμη και τα ασανσέρ σε νοσοκομεία εγκυμονούν κινδύνους για εργαζόμενους και ασθενείς.