«Χαριστική βολή» στο ΕΣΥ

Μεγαλύτερη επιβάρυνση των αρρώστων για την περίθαλψή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας -ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, χειρουργεία, νοσηλεία- θα φέρει η επόμενη μέρα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που πέρασε μέσα στον Δεκαπενταύγουστο και εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συνυπογράφεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. προχωράει ακάθεκτη στην εφαρμογή του σχεδίου της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του ευαίσθητου χώρου της Υγείας, αυτή τη φορά με μία ΚΥΑ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να κάνουν ιδιωτικό επάγγελμα εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ξαναπληρώνουν

Η διάλυση του ΕΣΥ συνεχίζεται με την κυβέρνηση να ανοίγει διάπλατα τον δρόμο άλωσης του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας με ολέθριες συνέπειες για τους ασθενείς που καταδικάζονται σε περικοπές στις παροχές και στα δικαιώματα πρόσβασής τους σε αξιοπρεπείς παροχές υγείας που έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές μέσα από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές τους.

Με την ΚΥΑ οι υποδομές και ο εξοπλισμός του δημόσιου συστήματος Υγείας, που πλήρωσε ο λαός, είναι στη διάθεση των ιδιωτών με τον ασθενή να καλείται να ξαναπληρώσει για τις υπηρεσίες που θα λάβει. Οσοι έχουν θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να κάνουν την ενδεδειγμένη θεραπεία. Για όσους δεν έχουν, ισχύει το γνωστό «όπου φτωχός κι η μοίρα του».

Ως διέξοδο στο σημερινό ανεπαρκέστατο επίπεδο παροχών, όπως έχουν διαμορφωθεί, η κυβέρνηση της Ν.Δ. καθιερώνει σε μεγαλύτερη κλίμακα τις επιπλέον πληρωμές από τους ασθενείς.

Τα παραπάνω συμβαίνουν την ώρα που παραμένει η τραγική υποστελέχωση και φυσικά συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ασθενών, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, με τα οργανικά κενά γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία να είναι περισσότερα από 6.500 σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και των νοσηλευτών περισσότερα από 20.000 σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).

Την ώρα όπου στη χώρα μας οι πολίτες επωμίζονται ένα σημαντικό μέρος του κόστους υγείας, είτε μέσω άμεσων πληρωμών για υπηρεσίες είτε μέσω έμμεσων επιβαρύνσεων μέσω εισφορών στον ασφαλιστικό φορέα. Το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών υγείας ανέρχεται σε 69,6% του συνολικού κόστους, εκ των οποίων το 37,8% είναι άμεσες και το 31,8% έμμεσες, που αφορούν κυρίως τον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), με το κράτος να συμμετέχει μόλις με 30,4% σύμφωνα με έρευνα της ΚΟΜΕΠ.

Την ώρα που περιμένουν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι να χειρουργηθούν, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, η διέξοδος του ραντεβού με τον ιδιώτη γιατρό στο ΕΣΥ όπως και το απογευματινό χειρουργείο που προηγήθηκε θα γίνει αναγκαστικός μονόδρομος για χιλιάδες ασθενείς που θα βρεθούν στην ανάγκη.

Οι «ταρίφες»

Οσον αφορά τις πληρωμές, οι περισσότερες βαραίνουν απευθείας τον άρρωστο. Σύμφωνα με την ΚΥΑ «η αποζημίωση των γιατρών και του προσωπικού ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής»:

● Σε περιπτώσεις ιατρικών επισκέψεων, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις καταβάλλονται στους ιδιώτες γιατρούς από τον ασθενή μέσω του νοσοκομείου.

● Για τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς.

● Για χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις, που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας και στους γιατρούς καταβάλλεται από τον ασθενή μέσω του νοσοκομείου το αντίστοιχο ποσό για συντονιστή δ/ντή/καθηγητή.

● Για παθολογικά νοσήματα με νοσηλεία (μη χειρουργικές και μη επεμβατικές πράξεις) καθορίζεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της βαρύτητας από τον ελληνικό κατάλογο DRG οι αμοιβές καταβάλλονται στους ιδιώτες ιατρούς από τον ασθενή, μέσω του νοσοκομείου. Ο τιμοκατάλογος σύμφωνα με την ΚΥΑ αναφέρει ως αποζημιώσεις για «εξαιρετικά βαριά περιστατικά 600 ευρώ, βαριά 550 ευρώ, μεσαία 400 και μικρή - π. μικρή 250 ευρώ».

Επιπλέον αποζημίωση λαμβάνει και το νοσοκομείο «για την παραχώρηση της χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού», η οποία «καθορίζεται σε ποσοστό 20% επιπλέον επί των άνω κατά περίπτωση αποζημιώσεων».

Γιώργος Σιδέρης

«Να σταματήσουμε το μεγάλο φαγοπότι στην Υγεία»

Δήλωση στην «Εφ.Συν.» από τον Γιώργο Σιδέρη, πρόεδρο της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)

«Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για να κάνουν ιδιωτικό έργο μέσα στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχει σχέση με υγειονομικές ανάγκες αλλά με μπίζνες. Αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το νοσοκομείο - αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα που θα πουλάει υπηρεσίες υγείας για να έχει δικά του έσοδα- έξοδα και να μην “βαραίνει” τον κρατικό προϋπολογισμό.

»Ο ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να νοσηλεύει τους ασθενείς - πελάτες του σε δημόσια νοσοκομεία και τα έσοδα θα βαραίνουν εκείνους! Οι ασθενείς, που έχουν πληρώσει με χίλιους τρόπους, τώρα θα έχουν την “ελευθερία” να ξαναπληρώσουν για ιατρικές πράξεις, διαγνώσεις, φάρμακα, χειρουργεία. Αυτό άλλωστε θα πει αγορά υγείας και μάλιστα “ενιαία”: οι ασθενείς να πληρώνουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Μετά τα απογευματινά -επί πληρωμή- ιατρεία, τα DRG's [σ.σ. σύστημα κατηγοριοποίησης διαγνώσεων], τα απογευματινά -επί πληρωμή- χειρουργεία (με τα γνωστά δώρα προς τους κλινικάρχες), ήρθε η ώρα για την κυβέρνηση να βγάλει στο “σφυρί” και τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας που πλήρωσε ο λαός. Το μεγάλο φαγοπότι που συνοδεύει την υγεία-εμπόρευμα συνεχίζεται. Πρέπει να τους σταματήσουμε».