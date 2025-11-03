Γαλεριανό Ανάκτορο: τρίτη και... φαρμακερή για τα κάγκελα

Τρίτη και… φαρμακερή προσπάθεια για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο Γαλεριανό Ανάκτορο, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και τον δήμο να προσπαθούν να βρουν τη «χρυσή τομή» στο ποικιλόμορφο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την πρώτη και δεύτερη απόπειρα τοποθέτηση κάγκελων. Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ο δήμος είχε απορρίψει και τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ την ίδια στιγμή περίοικοι και επαγγελματίες της πλατείας Ναυαρίνου έχουν συγκεντρώσει περί τις 150 υπογραφές διαμαρτυρίας για την τοποθέτηση της περίφραξης στον αρχαιολογικό χώρο.

Μετά τη δεύτερη απόπειρα να τοποθετηθούν τα ίδια κάγκελα αλλά σε «λοξή θέση», ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, είχε συναντηθεί στο τέλος της περασμένης εβδομάδας με την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Ελισάβετ Τσιγαρίδα, και εξέφρασε τις διαφωνίες του δήμου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Νικηφορίδης, η τοποθέτηση -και στις δύο πρώτες προσπάθειες- ήταν άστοχη εξαρχής διότι «χώρισε την πόλη στα δύο», αναγνώριζε όμως ότι πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου.

Θυμίζουμε ότι ήδη έχει αντιδράσει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και ότι τις τελευταίες μέρες συγκεντρώθηκαν περί τις 150 υπογραφές διαμαρτυρίας περιοίκων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πλατεία Ναυαρίνου και οι οποίοι δηλώνουν ότι η τοποθέτηση των κάγκελων ήταν γι’ αυτούς ««δυσάρεστη έκπληξη».

Οπως γράφουν σε σχετικό κείμενο, «πέραν των θεμάτων κακής αισθητικής, η περίφραξη δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και στη σχέση του με το αστικό περιβάλλον στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης», διότι «βλάπτεται σημαντικά η ανεμπόδιστη μέχρι σήμερα θέα του ανοιχτού αρχαιολογικού χώρου, αποκόπτεται άνευ σοβαρού λόγου η άμεση σχέση των κατοίκων της περιοχής, των διερχόμενων πολιτών και επισκεπτών της πόλης με τον αρχαιολογικό χώρο εις βάρος του και εις βάρος της επισκεψιμότητάς του», ενώ «πλήττονται ευθέως τα επαγγελματικά συμφέροντα των παρακείμενων επιχειρήσεων επιδεινώνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της τοπικής αγοράς». Για τους λόγους αυτούς «διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη σημαντική αλλοίωση των χαρακτηριστικών της πλατείας, ζητούμε από ΥΠΠΟ και δήμο, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, να απομακρύνουν την άστοχη κατασκευή που καθιστά καγκελόφραχτο και απωθητικό τον αρχαιολογικό χώρο».

Διευκρινίζουν δε σχετικά με την αιτιολόγηση ότι τα κάγκελα τοποθετήθηκαν για προστασία του χώρου πως «η αναγκαία φύλαξη του χώρου, μαζί με την επικουρία του δήμου, μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί με την παρουσία φύλακα, τη λειτουργία καμερών και την τοποθέτηση δημόσιας τουαλέτας» (σημ.: η οποία απουσιάζει σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Θεσσαλονίκης).