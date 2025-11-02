Οργή Καρυστιανού: Όχι άλλη παραπλάνηση, θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τη δικογραφία!

Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων που, αφενός αναφέρουν πως προχώρησε σε ίδρυση κόμματος ονόματι «Κύμα», και αφετέρου παρουσιάζουν ακόμα και λογότυπο το οποίο υποστήριξαν πως θα διαθέτει το κόμμα, προχώρησε την Κυριακή η Μαρία Καρυστιανού. «Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή. Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο. Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα», σημείωσε η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

«Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο! Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του» υπογράμμισε και προσέθεσε: «Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων. Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση! Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό. #ΔικαιοσύνηΤΩΡΑ»!!