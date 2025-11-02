Μια αναδρομή στον κύκλο αίματος της Greek Mafia

Η Εφ.Συν. θυμίζει τον κύκλο του αίματος στη greek mafia που δεν λέει να κλείσει, με αφορμή την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα σε σαλέ στην Αράχωβα ● Περισσότερες από 30 δολοφονίες από το 2016 μέχρι σήμερα. ● Τα συμβόλαια θανάτου, η μάχη για την κυριαρχία στον.... υπόκοσμο και η ΕΛ.ΑΣ. σε ρόλο «παρατηρητή».

Με αφορμή την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα σε σαλέ στην Αράχωβα, η Εφ.Συν. θυμίζει τον κύκλο του αίματος στη greek mafia που δεν λέει να κλείσει. Η αναδρομή προέρχεται από πρόσφατο δημοσίευμα μετά την δολοφονία του Γ. Μοσχούρη ή Θαμνάκια στις αρχές Μαΐου. Δυστυχώς οι εκτελέσεις συνεχίζονται κανονικά, την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται θιασώτρια του «Nόμος και τάξη» και πανηγυρίζει για την... υπεραπόδοση της ΔΑΟΕ που συστάθηκε αυτές τις μέρες πριν από ένα χρόνο.

Ο κύκλος του αίματος την τελευταία 10ετία

Από το 2016 και έπειτα, η Ελλάδα έχει βιώσει ένα κύμα βίαιων εκτελέσεων και δολοφονικών επιθέσεων που αποδίδονται σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και συμβόλαια θανάτου μεταξύ μελών της λεγόμενης «greek mafia» και διάφορων διεθνών εγκληματικών οργανώσεων. Οι δολοφονίες αυτές έχουν διαμορφώσει ένα σκοτεινό τοπίο στον υπόκοσμο της χώρας, με πολλά θύματα και ελάχιστες καταδίκες παρότι από το 2019 και μετά η διακυβέρνηση Ν.Δ. θέλει να λέει ότι πορεύεται με το δόγμα «νόμος και τάξη». Με αφορμή την άγρια δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη ή «Θαμνάκια» πριν από λίγες μέρες στο Χαλάνδρι, η «Εφ.Συν.» θυμίζει τον κύκλο του αίματος που σύμφωνα με αστυνομικές και άλλες πηγές δεν φαίνεται να κλείνει...

«Προστασίες»

Στον πόλεμο που είχε ανοίξει ανάμεσα στις αντίπαλες ομάδες για την κυριαρχία τον κόσμο της νύχτας και συγκεκριμένα σε δραστηριότητες όπως «προστασίες» ακόμα και σε κοσμικά νησιά, εκβιασμοί, παράνομος τζόγος, εμπόριο λευκής σάρκας, λαθρεμπόριο καυσίμων και λαθρεμπόριο τσιγάρων έχει μπει τα τελευταία χρόνια και η λεγόμενη «ρωσόφωνη» ή μαφία των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ.

Η συγκεκριμένη ομάδα δεν διστάζει να προχωρήσει σε ακόμα πιο αιματηρές ενέργειες προκειμένου να κυριαρχήσει βγάζοντας από τη μέση τους παραδοσιακούς «αρχηγούς» ή «νονούς» της greek mafia με άγριες εκτελέσεις που συχνά παραβιάζουν ακόμα και τους άγραφους «κώδικες τιμής» της μαφίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εκτέλεση του «Θαμνάκια» μέρα-μεσημέρι έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι από την οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να υπάρξουν αθώα θύματα.

Αστυνομικές πηγές περιγράφουν μια ξεκάθαρα «επαγγελματική δουλειά», με τους μισθωμένους εκτελεστές να μη δίνουν απλώς τη χαριστική βολή αλλά κυριολεκτικά να γαζώνουν το θύμα. Είχαν προηγηθεί εκτεταμένη παρακολούθησή του, εύρεση οπλισμού και δημιουργία ομάδας υποστήριξης.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά από τη ΔΑΟΕ που έχει δημιουργηθεί με τον σκοπό της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των μαφιόζικων συμμοριών, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να μιλά σε πρόσφατες δηλώσεις του στην ΕΡΤ για τις περισσότερες από ποτέ (!) εξιχνιάσεις τέτοιων δολοφονιών. Το ότι η Ελλάδα προσεγγίζει στις μαφιόζικες εκτελέσεις τα επίπεδα κρατών της Λατινικής Αμερικής (σ.σ.: υπάρχουν αναφορές ακόμα για δολοφονίες περισσότερων από 30 ατόμων που σχετίζονται με την greek mafia τα τελευταία 8 χρόνια) όπου δρουν οργανωμένα παρακρατικά καρτέλ ναρκωτικών ίσως αποτελεί απλώς μια λεπτομέρεια...

Ανεξιχνίαστες

Σύμφωνα πάντως με γνωρίζοντες για τα «συμβόλαια θανάτου», οι περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες, με τις τιμές να ξεκινούν από 20-30 χιλιάδες ευρώ και να φτάνουν τις αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ανεξιχνίαστη παραμένει και η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021, ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του τις αποκαλύψεις του για τη δράση κυκλωμάτων της greek mafia. Μάλιστα, ο Γιώργος Μοσχούρης φέρεται ως ένας από τους ηθικούς αυτουργούς της.

Αρκετοί φτάνουν, τέλος, σε σημείο να αναρωτιούνται και ποια ήταν η μοίρα της έκθεσης με τα 500 ονόματα φερόμενων μελών της greek mafia που παρέδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον Αρειο Πάγο τον Μάιο του 2021, λίγο καιρό μετά τη δολοφονία Καραϊβάζ.