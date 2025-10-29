Ξεχειλίζει η οργή - Στον δρόμο των κινητοποιήσεων οι Κρητικοί αγρότες

Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι προγραμματίζουν σήμερα κινητοποιήσεις και μπλόκα στον ΒΟΑΚ στη σκιά του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η πρώτη «δόση» των διαμαρτυριών ξεκινάει το μεσημέρι με τους αγρότες να ετοιμάζουν μπλόκα σε διάφορα σημεία του κεντρικό οδικού άξονα του νησιού.
Στις 12 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Ηράκλειο στο ύψος του ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συμβολικό κλείσιμο του δρόμου, ενώ θα επιτραπεί η διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης.
Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίσης μπλόκο στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαρίων.
Οι αγρότες της Κρήτης διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων και προειδοποιούν πως οι κινητοποιήσεις τους θα έχουν μακρά διάρκεια.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας