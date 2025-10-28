Αντιδράσεις για την απoμάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων από Κικίλια

Έντονες αντιδράσεις, τόσο από τους λιμενικούς, όσο και από τους πλοιάρχους, προκάλεσε η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, να απομακρύνει από τα καθήκοντά του το λιμενάρχη Χανίων, μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ που διατάχθηκε για περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, στο γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Αριάδνη» κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του πλοίου. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ΕΔΕ διατάχθηκε, καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προχώρησε στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, όταν ένας 36χρονος επιτέθηκε σ΄έναν 72χρονο, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος. Ο 36χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές.



Την απογοήτευσή της και τον προβληματισμό της για την αιφνίδια και αναπάντεχη απομάκρυνση του κεντρικού λιμενάρχη Χανίων αντιπλοιάρχου Νεκτάριου Γιαννουλάκη, εκφράζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. «Παρότι η υπηρεσία είχε ήδη ακολουθήσει όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες, η ηγεσία επέλεξε να προβεί σε μια ενέργεια που προκαλεί πολλά ερωτηματικά — όχι μόνο για το χρονικό της σημείο, αλλά και για τα κριτήρια που φαίνεται να διέπουν τις αποφάσεις" επισημαίνει και υποστηρίζει ότι «ο συγκεκριμένος αξιωματικός, επί δύο συναπτά έτη, έχει σταθεί στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού ζητήματος, σηκώνοντας ένα τεράστιο επιχειρησιακό βάρος σχεδόν μόνος, με μοναδικό του στήριγμα το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Μέσα σε αυτό το διάστημα, διαχειρίστηκαν πάνω από 250 περιστατικά και περισσότερους από 13.000 ανθρώπους, με απόλυτη επιτυχία και με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, στην τάξη και στην ασφάλεια».

Προσθέτει ότι «το αποκορύφωμα της απαξίωσης, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για την απομάκρυνσή του μέσω ειδησεογραφικών ιστοσελίδων και όχι από την ίδια την ηγεσία του Σώματος. Μια ενέργεια που προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την έννοια του σεβασμού όλων των στελεχών» και τονίζει ότι «ως Ένωση, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε τη διαφοροποίηση στα αντανακλαστικά που επιδεικνύονται σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι που επί σειρά ετών προσφέρουν με συνέπεια, τιμιότητα και ευθύνη φαίνεται να αντιμετωπίζονται χωρίς την αναγνώριση που τους αναλογεί». Τέλος αναφέρει ότι «η Ένωση μας γνωρίζει καλά ποιοι πραγματικά στηρίζουν το Λιμενικό Σώμα και το δημόσιο συμφέρον με πράξεις, όχι με λόγια».



Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το δελτίο Τύπου του υπουργείου Ναυτιλίας, με το οποίο επιχειρείται να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για την αντίδραση του υπουργού αναφορικά με το επεισόδιο, δεν επιδιώκει την ενημέρωση αλλά τον αποπροσανατολισμό. Και αυτό γιατί, αντί «το καταδικαστέο απ’ όλους μας βίαιο συμβάν μεταξύ δυο επιβατών να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του υπουργού και να ζητήσει να διερευνηθεί γιατί απουσίαζαν Λιμενικά όργανα, τα οποία είναι αρμόδια για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων, με αποτέλεσμα ο δράστης του ξυλοδαρμού να καταφέρει να διαφύγει τη σύλληψη, διατάσσει τη διενέργεια έρευνας επειδή το τοπικό Λιμεναρχείο δεν σχημάτισε δικογραφία για το πλήρωμα του πλοίου».

Οι πλοίαρχοι απευθυνόμενοι στον υπουργό Ναυτιλίας τονίζουν: «Κύριε Υπουργέ, οι Έλληνες Πλοίαρχοι, καθώς και όλοι οι Έλληνες ναυτικοί κάθε ειδικότητας ασκούν με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους. Είναι υποχρέωση της πολιτείας και ιδιαίτερα του εκάστοτε Υπουργού Ναυτιλίας να συμπαρίσταται στο έργο τους. Μην προσπαθείτε να τους φορτώσετε ευθύνες που δεν έχουν. Ασχοληθείτε και δρομολογείστε τις λύσεις που απαιτούνται στις δυσλειτουργίες υπηρεσιών του Υπουργείου που προΐσταστε και μην αναλώνεστε σε πράξεις και ανακοινώσεις που κουκουλώνουν προβλήματα».

Τέλος σημειώνουν ότι η ΠΕΠΕΝ στηρίζει το πλήρωμα του «Αριάδνη» και όλα τα πληρώματα της ακτοπλοΐας και δεν επιτρέπει παιχνίδια και μεθοδεύσεις σε βάρος τους.