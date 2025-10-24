Όλοι δήλωσαν παρόντες στο πολιτικό μνημόσυνο για τον Ευτύχη Μπιτσάκη [εικόνες]

Πρωτοβουλία συγγενών, φίλων και συντρόφων στο Πάντειο για τον μεγάλο μαρξιστή διανοητή και αγωνιστή, με στόχο να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη του.

Το πολιτικό μνημόσυνο του Ευτύχη Μπιτσάκη, που οργάνωσε η πρωτοβουλία συγγενών, φίλων, συνεργατών και συντρόφων η οποία συστήθηκε μετά την πολιτική του κηδεία στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο κατάμεστο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα του Παντείου.

Ήταν εκεί άνθρωποι από όλες τις γενιές και όλους τους κύκλους όπου έδρασε ο Ευτύχης Μπιτσάκης, όπως και από διάφορες οργανώσεις της Αριστεράς, για να τον θυμηθούν και να τον τιμήσουν, με λογισμό και με συγκίνηση.

Μετά την προβολή αποσπασμάτων από το ντοκιμαντέρ «Ευτύχης Μπιτσάκης-η σκέψη, η δράση» και από βίντεο με ομιλίες και διαλέξεις του, ακολούθησαν από παραβρισκόμενους αναφορές στη ζωή και τη συμβολή του Ευτύχη στην επιστήμη, τη φιλοσοφία, το μαρξισμό, το κίνημα.

Οι προγραμματισμένοι ομιλητές προέρχονταν από τον συγγενικό του κύκλο, από το περιοδικό «Ουτοπία», από τον πανεπιστημιακό χώρο, από την οργάνωσή του, την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, όπως ήταν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το έργο και τη ζωή του.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος και σε άτομα του ακροατηρίου στον λίγο, δυστυχώς, χρόνο που απέμεινε και ζητούμε την κατανόηση τόσων πολλών άλλων που οπωσδήποτε θα επιθυμούσαν να μιλήσουν, αλλά μια εκδήλωση που αφορά την προσωπικότητα ενός τέτοιου εύρους και διαμετρήματος φαίνεται ότι δεν μπορούσε πρακτικά να χωρέσει σε ένα απόγευμα.

«Ελπίζουμε η βραδιά που οργανώθηκε στο Πάντειο να είναι απλώς η αρχή και το έναυσμα για άλλες πολλές εκδηλώσεις που θα έχουν στόχο τους και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του, αλλά κυρίως να συμβάλουν στη μελέτη και κριτική αποτίμηση του έργου του», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρωτοβουλία.