«Το Σύνταγμα με αγώνες ελεύθερο θα μείνει»: Καλούν στον Άγνωστο Στρατιώτη

Ραντεβού έξω από τη Βουλή δίνουν διαδηλωτές και κόμματα στις 7 το απόγευμα, την ώρα που θα ψηφίζεται η κυβερνητική απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η περίφημη τροπολογία η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο σε όσους παραβιάσουν τους κανόνες για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ παράλληλα ορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη για το Μνημείο.

Επισημαίνεται ότι η συζήτηση άνοιξε μετά από προαναγγελία του πρωθυπουργού σε ανάρτησή του, λίγες ημέρες μετά από τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι (ο οποίος έκανε 23 μέρες απεργία πείνας πριν του δοθεί το αυτονόητο δικαίωμα εκταφής του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη) και τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που προφανώς δεν άρεσαν στο Μαξίμου.

Στην εν λόγω τροπολογία, η κυβέρνηση κάνει υποκριτικά λόγο για «Προστασία ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Όπως ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει την ευθύνη της φύλαξης και της προστασίας του Μνημείου και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την ευθύνη της φροντίδας.

Στο Σύνταγμα όλοι την ώρα που θα ψηφίζεται η κυβερνητική απαγόρευση

Πληθαίνουν τα καλέσματα για κινητοποίηση στο Σύνταγμα, την ώρα που θα ψηφίζεται η κυβερνητική απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Το «Μέχρι Τέλους» απευθύνει κάλεσμα για δυναμική συγκέντρωση σήμερα, ενάντια στην κυβερνητική τροπολογία.

Όπως τονίζει, «την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Βουλή θα ψηφίζουν την τροπολογία που θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκείνη τη μέρα, εμείς θα βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, μπροστά στο ίδιο Μνημείο, για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την προσπάθεια φίμωσης. Καλούμε φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες γειτονιάς, κινήματα αλληλεγγύης και κάθε οργανωμένη δύναμη του αγώνα να είναι εκεί μαζί μας».

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης, τονίζει σε κάλεσμά της πως «μετά τη νίκη του απεργού πείνας Π. Ρούτσι, η κυβέρνηση "δολοφονεί" τις δημοκρατικές ελευθερίες».

Ενώ, καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, καθώς «Δεν υπάρχει ειρήνη, χωρίς δικαιοσύνη - το Σύνταγμα με αγώνες ελεύθερο θα μείνει».

Αναλυτικά το κάλεσμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης Η κυβέρνηση, έχοντας υποστεί μια ήττα από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, προσπαθεί να πάρει μια ρεβάνς ενάντια σε όλη την κοινωνία. Ο πρωθυπουργός και η «παρέα» του δεν μπορούν να συγχωρέσουν στον Π. Ρούτσι ότι έσπασε το τείχος, που είχαν ορθώσει μαζί με τη δήθεν «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη, υποχρεώνοντάς τους να υποχωρήσουν και να αποδεχτούν το δίκαιο, αυτονόητο αίτημα εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του γιου του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την αλαζονεία του γι’ αυτόν τον ηρωικό πατέρα και εργαζόμενο-διανομέα. Από κοντά γνωστοί υπουργοί, έχουν πάρει τη σκυτάλη της συκοφαντίας προσβάλλοντας τα θύματα και τους συγγενείς. Καλοπιάνουν κάθε ακροδεξιό, μιλώντας για «τσαντιροκατάσταση», για να ψαρέψουν ψήφους. Γι’ αυτό ο Μητσοτάκη, λίγες μέρες μετά από τη νικηφόρα κατάληξη του αγώνα του Π. Ρούτσι, επιχειρεί ένα σοβαρό βήμα ενάντια στις δημοκρατικές ελευθερίες μας. Με τροπολογία ουσιαστικά απαγορεύει τις συγκεντρώσεις μπροστά από τη Βουλή. Θέλει το υπουργείο Άμυνας, δηλ. ο στρατός, να έχει ρόλο «ευθύνης» για τον Άγνωστο Στρατιώτη και κάθε διαμαρτυρία σε αυτό το σημείο να καταστέλλεται και να διώκεται. Η υποκρισία της κυβέρνησης δεν κρύβεται, καθώς η τροπολογία ονομάζεται «Προστασία ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη». Είναι μια κατάφωρη επίθεση στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι και ένα ακόμα αντισυνταγματικό πραξικόπημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τους «παραβάτες» προβλέπεται φυλάκιση ενός έτους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης προετοίμασε το έδαφος για αστυνομική «επέμβαση»: «… δε θα επιτρέπεται τίποτα, διαμαρτυρία, γκράφιτι, πανό, διαδήλωση». Θα καταστείλουν και τους συγγενείς, που γράφουν τα ονόματα των δολοφονημένων στο έγκλημα των Τεμπών; Το μίσος της κυβέρνησης είναι ευνόητο. Η νίκη του Π. Ρούτσι εξέθεσε την ίδια και τον Μητσοτάκη. Δεν άφησε να περάσει η παρωδία μιας στημένης δίκης εξπρές. Άνοιξε ένα νέο δρόμο στις προσπάθειες ενάντια στη συγκάλυψη. Έδειξε ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ με ενότητα και αγώνα μέχρι τέλους Η κυβέρνηση θέλει να θωρακιστεί, όσο πλησιάζουν οι δίκες για τα Τέμπη, για να σιγουρέψει την ατιμωρησία κυρίως των δικών της στελεχών και «ημέτερων». Ο κίνδυνος είναι σοβαρός. Η υποχρεωτική «απόσυρση» του στρατού από τη δημόσια ζωή, που ο Μητσοτάκης φαίνεται θέλει να επαναφέρει, είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις μετά από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου και σε όλη τη Μεταπολίτευση. Ο Μητσοτάκης «εμπνέεται» και από τις ΗΠΑ, όπου βλέπουμε τη χρήση του στρατού ενάντια στον «εσωτερικό εχθρό». Θέλει ένα αυταρχικό καθεστώς σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας. Όσο πιο απομονωμένη και απονομιμοποιημένη είναι η κυβέρνηση, τόσο ρέπει σε τέτοιες «ακρότητες». Αυτό δείχνει η σωρεία χτυπημάτων καταστολής: Επίθεση στη διαδήλωση της 7/10 για την Παλαιστίνη. Εισβολή των ΜΑΤ στη φοιτητική κατάληψη της Αρχιτεκτονική. Χτύπημα των συγκεντρωμένων στο νοσοκομείο Αττικό, όταν πήγε εκεί ο «άριστος» Άδωνις Γεωργιάδης. Απανωτά πειθαρχικά και διώξεις ενάντια σε αγωνιστές εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους… Για να μην περάσει αυτό το απαράδεκτο, χουντικού τύπου μέτρο κατεβαίνουμε στον δρόμο. Ο χώρος της Πλατείας Συντάγματος δεν ανήκει στους κυβερνητικούς οργανωτές της Συγκάλυψης και στους μηχανισμούς τους! ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ – για να εκφράζεται η κοινωνική διαμαρτυρία, «κάτω από τη μύτη» μιας Βουλής που είναι επιτελείο της συγκάλυψης (όπως και ένα σωρό άλλοι «θεσμοί») και της ψήφισης αντεργατικών-αντιλαϊκών μέτρων. Παλεύουμε για να μην περάσει η επικίνδυνη, αντιδημοκρατική τροπολογία. Εργαζόμενοι, νέοι, φτωχοί, όλοι εμείς που απαιτούμε «Οξυγόνο» και «Δικαιοσύνη», που δεν αντέχουμε άλλο το καθεστώς συγκάλυψης, ακρίβειας, φτώχειας, 13ωρου, πολέμου, καταστολής… ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ, πάση θυσία.

Και η Νέα Αριστερά καλεί τους πολίτες σήμερα στις 7 έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία που επιχειρεί να μετατρέψει την Πλατεία Συντάγματος σε απαγορευμένο χώρο διαμαρτυρίας.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της:

«Η κυβέρνηση με πρόσχημα την "προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη", επιβάλει στην πράξη σιγή και αστυνομοκρατία στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, το οποίο είναι φορτισμένο με συμβολισμούς από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού.



Με τα υπουργεία Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη να αναλαμβάνουν ρόλο "φύλακα" της κοινωνικής διαμαρτυρίας, η τροπολογία συνιστά πρωτοφανή εκτροπή και ευθεία παραβίαση του Συντάγματος.



Η Νέα Αριστερά στέκεται αποφασιστικά υπέρ του δικαιώματος στη συνάθροιση και στη διαμαρτυρία, απέναντι σε κάθε αυταρχική μεθόδευση. Η υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι θεμέλιο της συλλογικής ζωής και της πολιτικής συμμετοχής.



Καλούμε όλες και όλους να δώσουν δυναμικό παρών στη σημερινή συγκέντρωση:

- Για να μην περάσει η αντιδημοκρατική τροπολογία,

- Για να παραμείνει ελεύθερη η Πλατεία Συντάγματος,

- Για να μείνει ζωντανή η Δημοκρατία»

Το ΜέΡΑ25 τονίζει ότι «οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στον λαό και στη δημοκρατία, δεν είναι τσιφλίκια της κυβέρνησης», και καλούν στις 8 το βράδυ έξω από τη Βουλή.