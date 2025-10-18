Αμερικανοί διαδήλωσαν στο Μοναστηράκι ενάντια στην «τυραννία Τραμπ» [εικόνες]

Εκατομμύρια άνθρωποι διαδηλώνουν σήμερα στις ΗΠΑ και στις μεγάλες πρωτεύουσες του πλανήτη κατά των αυταρχικών πολιτικών του ακροδεξιού Τραμπ

Στο διεθνές κάλεσμα για κινητοποιήσεις ενάντια στην αυταρχική ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ ανταποκρίθηκαν και Αμερικανοί - Ελληνοαμερικανοί που βρίσκονται στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Με κεντρικό σύνθημα «no kings» που εναντιώνεται στις υπερεξουσίες του Τραμπ, περίπου πενήντα άτομα έστειλαν μήνυμα εναντίωσης στην αμερικανική πολιτική που εφαρμόζει ο ακροδεξιός πρόεδρος.

Σε δηλώσεις του στην efsyn, διαδηλωτής σχολίασε: «Στην Αμερική τώρα συμβαίνει κάτι πολύ κακό. Κάτι που οι Έλληνες καταλαβαίνουν γιατί έχουν μακρά γνώση της λέξης τύραννος και τυραννία. Καταλαβαίνουν τι μας περιμένει στις ΗΠΑ».

Χρήστος Καλλιμάνης/ efsyn.gr

Τα πλακάτ των συγκεντρωμένων έγραφαν μεταξύ άλλων:

Stand up fight back

Immigtants are under attack

Unions are under attack

People are under attack

Democracy is under attack

People united will never be divided

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε πολλές αμερικανικές πόλεις, ακόμη και κοντά στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, όπου ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα περάσει το Σαββατοκύριακο.

Χρήστος Καλλιμάνης/ efsyn.gr