Στο νοσοκομείο Ρόδου διασωληνωμένο 3χρονο κοριτσάκι - Βρέθηκε στον πάτο πισίνας

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής πώς το 3χρονο βρέθηκε στην πισίνα.

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ρόδου, καθώς 3χρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου χωρίς τις αισθήσεις του και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η dimokratiki.gr, το κοριτσάκι φαίνεται να ήταν στον πάτο της πισίνας για αρκετή ώρα, όταν εντοπίστηκε.

Σημαντικό ρόλο στο περιστατικό φαίνεται πως διαδραμάτισε ένας γιατρός που βρισκόταν στο ξενοδοχείο εκείνη την ώρα, ο οποίος παρείχε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το 3χρονο στην πισίνα.