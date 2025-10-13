Στους δρόμους ξανά για το 13ωρο ερήμην της ΓΣΕΕ

Στους δρόμους για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες θα βγουν αύριο οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα καθώς έρχεται προς ψήφιση άλλο ένα αντεργατικό νομοσχέδιο που διαταράσσει εκ νέου τις εργασιακές σχέσεις εισάγοντας το 13ωρο. Σε ένα εφιαλτικό σενάριο ο εργαζόμενος θα μπορεί να κληθεί να δουλέψει νόμιμα 13ωρο και 6ήμερο στον ίδιο εργοδότη, φτάνοντας τις 78 ώρες ανά εβδομάδα.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και η ΑΔΕΔΥ προχώρησαν στην προκήρυξη νέας 24ωρης απεργίας δίνοντας ραντεβού στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα, όπου καλεί και η ΓΣΕΕ (η πλειοψηφία της οποίας δεν προκήρυξε απεργία), το ΠΑΜΕ καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία δίνουν ραντεβού την ίδια ώρα στα Χαυτεία.

Το μπαλάκι

Το θερμόμετρο της αυριανής κινητοποίησης ανεβάζουν και οι παλινωδίες της κυβέρνησης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, οι οποίες εκλαμβάνονται ως άκρως αντιδημοκρατικές από την αντιπολίτευση, τα συνδικάτα και όσους στήριξαν τη νικηφόρα απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το κίνημα των Τεμπών.

Παρότι το 13ωρο περιγράφεται εδώ και καιρό από τα συνδικάτα ως αιτία πολέμου, η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν προχώρησε εκείνη στην προκήρυξη της 24ωρης απεργίας, πετώντας το μπαλάκι στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ). Η συγκεκριμένη πρακτική προξένησε την έντονη αντίδραση της παράταξης ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ που αναφέρει πως είναι τεράστιο λάθος της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ ότι δεν συνέχισε η ίδια τον αγώνα προκηρύσσοντας νέα πανελλαδική γενική απεργία. Συνδικαλιστικές πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά στην «Εφ.Συν.» ότι «έρχεται 13ωρο και η ΓΣΕΕ κοιμάται...».

Πέρα από τις γνωστές αντιρρήσεις στο 13ωρο από το ΕΚΑ, την ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΜΕ, όπως και δεκάδες εργατικά κέντρα και σωματεία, η κυβέρνηση δέχεται και φίλια πυρά από τη ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα. Ανάμεσα σε άλλα, η συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα σημειώνει: «Το θέμα του «13ωρου» είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θεωρούμε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος το 13ωρο σε δύο εργοδότες να μεταβληθεί σε 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, έστω και αν είναι συνολικά 37 ημέρες τον χρόνο. Οι 13 ώρες συνεχούς εργασίας είναι απαράδεκτες».

Χλιαρή στάση

Παράλληλα θεωρεί ότι η ανάγκη να αιτιολογήσει ο εργαζόμενος τον λόγο που δεν θέλει να εργαστεί για 13 ώρες δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοβαρής εργασιακή σχέση ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε ότι η ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα επισημαίνει πως ίσως χρειαστεί και τρίτη απεργιακή κινητοποίηση για να αναδειχθούν τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων εκτός του 13ωρου που θίγει τα εργασιακά στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΓΣΕΕ από την πλευρά της, παρότι η πλειοψηφία τηρεί χλιαρή στάση, επαναλαμβάνει την πλήρη άρνηση στο 13ωρο, σημειώνοντας ότι έχει φτάσει η στιγμή για μείωση και όχι αύξηση του ωραρίου εργασίας, όπως και το πλήρωμα του χρόνου για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στη συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της 1ης Οκτωβρίου στέκεται η ΑΔΕΔΥ που σημειώνει ότι δίνεται η μάχη ενάντια στο λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ωρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης.

«Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς», σημειώνει επίσης η ΑΔΕΔΥ, που ζητά 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Κάνοντας αναφορά στα τουλάχιστον 35 κατά τόπους εργατικά κέντρα και 15 ομοσπονδίες διάφορων κλάδων που στηρίζουν τις νέες κινητοποιήσεις, το ΠΑΜΕ μιλά για απόπειρα να δημιουργηθούν σύγχρονοι δούλοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας.

Σύγχρονοι δούλοι

«Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει. Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε», αναφέρει το κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Στους δρόμους θα βρεθούν επίσης φοιτητές αλλά και μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας (ΣΕΜΑ) να λέει όχι στη 13ωρη εργασία των γονιών τους και στην εντατικοποίηση του σχολικού προγράμματος με «μίνι πανελλαδικές κάθε χρόνο».

Ο Αγνωστος Στρατιώτης

Πέρα από την απεργία της 1ης Οκτωβρίου, το αμέσως προηγούμενο διάστημα είδαμε τουλάχιστον τρεις μεγάλες κινητοποιήσεις με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών, όπως και αρκετές ακόμη για την Παλαιστίνη, και τη νικηφόρα απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που αποτελεί αποφασιστικό πλήγμα για την κυβερνητική αδιαλλαξία. Χαρακτηριστικά ορισμένοι αλληλέγγυοι φώναζαν την περασμένη εβδομάδα στο Σύνταγμα «Πάνο Ρούτσι, μας έδειξες τον δρόμο».

Μάλιστα, η χθεσινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο facebook μιλά για μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σημειολογικά. Εκτός από τα αυτονόητα και πάνδημα αιτήματα για «οξυγόνο» και «δικαιοσύνη», φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να μπουν ξανά στο τραπέζι των διεκδικήσεων κι εκείνα για την εργασιακή αξιοπρέπεια, την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει τον μισθό στις 20 του μήνα και την έξοδο από το μνημονιακό αντεργατικό πλαίσιο που οξύνεται από την κυβέρνηση της Ν.Δ., για την οποία τα εργατικά δικαιώματα μοιάζουν άγνωστη λέξη.

♦ Για άλλη μία φορά ο δημοσιογραφικός κλάδος (ΕΣΗΕΑ) δεν συμμετέχει στην απεργία, παρά την απουσία Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στον κλάδο. Ωστόσο στην 24ωρη απεργία έχει δηλώσει συμμετοχή η ΠΟΣΠΕΡΤ, συνδικαλιστικός φορέας της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.

Νίκος Φωτόπουλος

«Οι αγώνες πρέπει να πηγαίνουν ώς το τέλος»

Νίκος Φωτόπουλος, γενικός γραμματέας ΓΣΕΕ, στην «Εφ.Συν.»

Aν και δεν είναι της παρούσης -γιατί αυτή τη στιγμή προέχουν η συσπείρωση και η συμμετοχή στον αγώνα-, οφείλω να κάνω απολύτως ξεκάθαρη τη θέση μου πως είναι τεράστιο λάθος της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ ότι δεν προκήρυξε νέα πανελλαδική γενική απεργία. Οι αγώνες όταν ξεκινούν κλιμακώνονται και πάνε έως το τέλος. Η απεργία που κάναμε πριν από λίγες ημέρες έγινε με σκοπό να αποτραπεί η ψήφιση του νομοσχεδίου. Ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή και δίνεται μεγάλη μάχη από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να μην ψηφιστεί. Συνεπώς, είναι τεράστιο λάθος εμείς ως ΓΣΕΕ να μη συνεχίζουμε και πρωτοστατούμε σε αυτή τη μάχη.

Πρώτοι εμείς έπρεπε να παλεύουμε ώς την τελευταία στιγμή για να μην περάσει. Η συνέχιση του αγώνα από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, δηλαδή από ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, και όχι από τη ΓΣΕΕ δεν δίνει το σωστό μήνυμα συσπείρωσης, συμμετοχής και αντίστασης. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Η μεταβίβαση της συνέχισης της αντίστασης στην ψήφιση του νομοσχεδίου από τη ΓΣΕΕ στο ΕΚΑ, που μάλιστα έχει αναφορά μόνο στην Αθήνα και όχι σε όλη τη χώρα, δεν αποτελεί κλιμάκωση. Παρά ταύτα, καλώ όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην απεργία που προκήρυξε το ΕΚΑ αλλά και εκατοντάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία, γιατί χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δόθηκαν ποτέ.

Τι σημαίνει για τον κόσμο της εργασίας

● 13ωρο σημαίνει θάνατος.

● 13ωρο σημαίνει περισσότεροι νεκροί εργαζόμενοι, θυσία στον βωμό των κερδών των επιχειρήσεων.

● 13ωρο σημαίνει ανύπαρκτος προσωπικός χρόνος.

● 13ωρο σημαίνει σκλαβιά.

● 13ωρο σημαίνει ότι δεν τηρείται το 11ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης.

● 13ωρο σημαίνει οπισθοδρόμηση διότι, αντί να πάμε μπροστά με βάση τις δυνατότητες που παρέχουν η επιστήμη και η τεχνολογία ώστε να μεταβούμε στην 7ωρη εργασία, εμείς γυρίζουμε πίσω στον Μεσαίωνα.

● 13ωρο σημαίνει ότι δεν δουλεύουμε για να ζούμε, ζούμε για να δουλεύουμε!