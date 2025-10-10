Δυναμικό «παρών» συνδικάτων και φορέων στην 24ωρη απεργία για την Παλαιστίνη

Συνδικάτα, σωματεία και φορείς βγήκαν στους δρόμους στην Αθήνα, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ιταλών συναδέλφων τους, διεκδικώντας την ελευθερία του Παλαιστινιακού λαού.

Εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της σημερινής απεργίας που προκήρυξαν δεκάδες συνδικάτα, οργανώσεις και φορείς, εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα και υπέρ του παλαιστινιακού λαού και της ανεξαρτησίας του.

Στάση εργασίας αλλά και απεργία έχουν προκηρύξει για σήμερα πλήθος σωματείων στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα σωματεία με την απεργία (και τις στάσεις εργασίας όπου προκηρύχθηκαν) κατήγγειλαν στα καλέσματά τους την τρομοκρατική επίθεση του κράτους του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla σε συνδυασμό με την απαγωγή πολιτών σε διεθνή ύδατα, την ωμή καταστολή του κινήματος από την κυβέρνηση όπως αυτή εκδηλώθηκε με το άγριο χτύπημα των ΜΑΤ στην μεγάλη πορεία της Τρίτης.

Τη σημερινή συγκέντρωση διοργάνωσαν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

