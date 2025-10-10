Δυναμικό «παρών» συνδικάτων και φορέων στην 24ωρη απεργία για την Παλαιστίνη

Εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της σημερινής απεργίας που προκήρυξαν δεκάδες συνδικάτα, οργανώσεις και φορείς, εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα και υπέρ του παλαιστινιακού λαού και της ανεξαρτησίας του.
Στάση εργασίας αλλά και απεργία έχουν προκηρύξει για σήμερα πλήθος σωματείων στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα σωματεία με την απεργία (και τις στάσεις εργασίας όπου προκηρύχθηκαν) κατήγγειλαν στα καλέσματά τους την τρομοκρατική επίθεση του κράτους του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla σε συνδυασμό με την απαγωγή πολιτών σε διεθνή ύδατα, την ωμή καταστολή του κινήματος από την κυβέρνηση όπως αυτή εκδηλώθηκε με το άγριο χτύπημα των ΜΑΤ στην μεγάλη πορεία της Τρίτης.
Τη σημερινή συγκέντρωση διοργάνωσαν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας