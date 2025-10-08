«Γρίφος» οι αιτίες του ατυχήματος στο Τατόι - Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Ανακοίνωση για την πρόσκρουση πολεμικού αεροσκάφους στο εκτός διαδρόμου έδαφος στο Τατόι Αττικής εξέδωσε την Τετάρτη το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Σε αυτήν αναφέρει: «Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002- JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Όπως είναι γνωστό, οι δύο χειριστές του εκπαιδευτικού αεροσκάφους τύπου Tecnam, το οποίο νωρίτερα βγήκε από τον διάδρομο κατά τη διαδικασία απογείωσης στο Τατόι και υπέστη ζημιές, είναι ασφαλείς. Οι αξιωματικοί εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαιναν στο 2θέσιο αεροσκάφος, φέρονται να τραυματίστηκαν όταν έσπασε το μπροστινό μέρος του και διακομίστηκαν στο 251 ΓΝΑ. Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί και στρατιωτικά οχήματα περιφρουρούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αναμένεται να ελεγχθούν από πραγματογνώμονες.