«Γρίφος» οι αιτίες του ατυχήματος στο Τατόι - Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Ανακοίνωση για την πρόσκρουση πολεμικού αεροσκάφους στο εκτός διαδρόμου έδαφος στο Τατόι Αττικής εξέδωσε την Τετάρτη το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Σε αυτήν αναφέρει: «Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002- JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».
Όπως είναι γνωστό, οι δύο χειριστές του εκπαιδευτικού αεροσκάφους τύπου Tecnam, το οποίο νωρίτερα βγήκε από τον διάδρομο κατά τη διαδικασία απογείωσης στο Τατόι και υπέστη ζημιές, είναι ασφαλείς. Οι αξιωματικοί εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαιναν στο 2θέσιο αεροσκάφος, φέρονται να τραυματίστηκαν όταν έσπασε το μπροστινό μέρος του και διακομίστηκαν στο 251 ΓΝΑ. Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί και στρατιωτικά οχήματα περιφρουρούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αναμένεται να ελεγχθούν από πραγματογνώμονες.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας