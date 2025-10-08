Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.6° 18.2°
4 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.5° 14.8°
5 BF
65%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.0° 18.3°
2 BF
50%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
54%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
67%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
3 BF
68%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
4 BF
62%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
2 BF
42%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
20°C
21.9° 19.8°
4 BF
60%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.9° 16.5°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
52%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
49%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
42%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.8° 16.7°
3 BF
47%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.8° 20.4°
4 BF
68%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.8°
3 BF
45%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
2 BF
55%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.8° 15.3°
3 BF
66%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
63%
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
Τατόι αεροσκάφος
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Τατόι: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, στο νοσοκομείο οι δύο χειριστές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Επί ποδός η πολεμική αεροπορία, ενημερώθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία, ενώ οι δύο χειριστές, που σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκεινται για φοιτητές της Σχολής Ικάρων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε στο Τατόι, όπου σήμερα το πρωί εκπαιδευτικό αεροσκάφος, κατά τη διαδικασία απογείωσης βγήκε από τον διάδρομο και υπέστη ζημιές.

Το περιστατικό έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι χειριστές του διθέσιου αεροσκάφους τύπου Tecnam, πρόκεινται για φοιτητές της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

TAGS
Τατόι: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, στο νοσοκομείο οι δύο χειριστές

