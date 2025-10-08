Τατόι: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, στο νοσοκομείο οι δύο χειριστές

Επί ποδός η πολεμική αεροπορία, ενημερώθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία, ενώ οι δύο χειριστές, που σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκεινται για φοιτητές της Σχολής Ικάρων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε στο Τατόι, όπου σήμερα το πρωί εκπαιδευτικό αεροσκάφος, κατά τη διαδικασία απογείωσης βγήκε από τον διάδρομο και υπέστη ζημιές.

Το περιστατικό έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι χειριστές του διθέσιου αεροσκάφους τύπου Tecnam, πρόκεινται για φοιτητές της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.