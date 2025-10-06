Συνεχίζει την απεργία πείνας και... περιμένει ο Πάνος Ρούτσι

Στην 22η ημέρα απεργίας πείνας βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, που διεκδικεί το αυτονόητο: να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών. Το δίκαιο αίτημά του αφορούσε την εκταφή της σορού του γιου του, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων: κάτι που μέχρι σήμερα απέρριπτε η Δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έριχνε το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη και απέφευγε να αναμιχθεί ξεκάθαρα (με εξαίρεση τις αθλιότητες του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και τις ηχηρές διαφοροποιήσεις άλλων στελεχών της Ν.Δ.)

Σήμερα, δικαστικές πηγές της Εισαγγελίας της Λάρισας γνωστοποίησαν ότι έγινε δεκτό το αίτημα της οικογένειας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, δηλαδή να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεκτά έγιναν και όλα τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβληθεί για εκταφές και για τοξικολογικές εξετάσεις (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς και την οικογένεια Κωνσταντινίδη).

Οι εισαγγελικές αρχές φέρεται να ενημέρωσαν σχετικά τους συνηγόρους των συγγενών θυμάτων που έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα. Επίσης ενημέρωσαν και τους δικηγόρους όλων των υπόλοιπων οικογενειών, πως μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για εκταφή και εργαστηριακές αναλύσεις.

Αναφέρουν επίσης ότι οι συνήγοροι συγγενών των θυμάτων ενημερώθηκαν πως μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις.https://t.co/KT0IRclizb — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 6, 2025

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας (προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα) βασίστηκε –σύμφωνα με πληροφορίες– σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Η στάση του Π. Ρουτσι

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει έρθει η εν λόγω εισαγγελική απόφαση (με το σκεπτικό της) στα χέρια των συνηγόρων των συγγενών, που έχουν καταθέσει τα σχετικά αιτήματα εκταφής. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα υπάρχει πραγματογνώμονας των οικογενειών κατά την εκταφή. Αυτοί είναι και οι λόγοι που ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία και να μη σταματήσει τον αγώνα του, τώρα που δείχνει πως το αίτημά του οδεύει προς δικαίωση.

«Μέχρι να έρθει επίσημο έγγραφο στην δικηγόρο μου, το οποίο θα ορίζει ταυτοποίηση DNA ή μη, βιοχημικές, τοξικολογικές εξετάσεις και με δικό μας πραγματογνώμονα, συνεχίζω κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο απεργός πείνας στο Documento.

Συνεπώς, ο Π. Ρούτσι τηρεί στάση αναμονής και αναμένει τα πλήρη στοιχεία και έγγραφα, προκειμένου να αποφασίσει το τι τελικά θα πράξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται αύριο, Τρίτη, να προβεί σε σχετικές δηλώσεις για το θέμα.

Ζωη Κωνσταντοπούλου: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας, δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας την απόφαση #Ρουτσι #απεργια_πεινας #Τεμπη pic.twitter.com/q4aRFSG3WT — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 6, 2025

Υπενθυμίζεται ότι αργά σήμερα το μεσημέρι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, έλεγε ότι «δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτα». Το απόγευμα, μιλώντας από το Σύνταγμα και έχοντας δίπλα της τον Π. Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ούτε έχει διαταχθεί καμία ενέργεια επί των αιτημάτων που έχει κάνει η οικογένεια. Όλα τα αιτήματα που έχει κάνει η οικογένεια είτε έχουν απορριφθεί είτε εκκρεμούν, χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας».