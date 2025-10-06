Δεκτό τις επόμενες ώρες το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την απόφαση της εισαγγελίας Λάρισας • Η δικηγόρος του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν επιβεβαιώνει.

Δεκτό έγινε, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αίτημα του απεργού πείνας για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί κι επισήμως η απόφαση της εισαγγελίας Λάρισας.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει ήδη, σήμερα, την 22η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, δεν έχει καμία ενημέρωση για το ζήτημα και η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για σήμερα το μεσημέρι στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας θα γίνει κανονικά.

Νωρίτερα, ο απεργός πείνας προειδοποίησε τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση για την προγραμματισμένη εκταφή της Πέμπτης, λέγοντας να μην προχωρήσουν σε ενέργειες τις οποίες δεν εγκρίνει ο ίδιος.

«Δόθηκε εντολή να γίνει η εκταφή του παιδιού μου στις 9 Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται να το αφήσω να γίνει εγώ και όλος ο λαός, εγώ απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές προτάσεις. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό και να μη πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό του βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Πλήθος κόσμου τον επισκέπτεται καθημερινά στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, ενώ προγραμματίζονται συνεχώς συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα.

Και χθες, Κυριακή, η συγκέντρωση αλληλεγγύης ήταν μαζική, ενώ κράτησε αρκετές ώρες, από τις 5:30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, με πολίτες να δηλώνουν πως η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι «έχει γίνει υπόθεση όλων μας».

Η προφητεία του Αδώνιδος

Αίσθηση, πάντως, προκαλεί η σημερινή πρωινή εμφάνιση του υπουργού Υγείας, ο οποίος έχει προκαλέσει τους πάντες τις τελευταίες ημέρες με την χυδαία στάση του στο ζήτημα του απεργού πείνας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έπαθε.. Φλωρίδη και εν μέσω ύβρεων κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και άλλων πολιτικών και όχι μόνο προχώρησε δικές του «εκτιμήσεις» για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι.

Αφού έβαλε τον εαυτόν του στη θέση του θύματος, αναφέροντας «με την κίνησή μου δεν ήθελα να προσβάλω, αλλά να χαλάσω της σούπα της κ. Κωνσταντοπούλου και των άλλων που με πολύ δόλιο και μεθοδευμένο τρόπο παίζουν με το συναίσθημα για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Επαίρομαι και αυτό δεν ήταν εύκολο για εμένα.

Θα μπορούσε κι εγώ να βγαίνω όπως κάνουν κάποιοι άλλοι και να λέω να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του κυρίου Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος».

Προχωρώντας, όμως, ένα βήμα παρακάτω, κι ενώ κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου πως δεν έχει συναισθήματα και δε την νοιάζει ο Πάνος Ρούτσι, είπε, ξαφνικά, ότι συμφωνεί με το αίτημα του απεργού πείνας για να περάσει και στο… παρασύνθημα.

Γυρνώντας το βλέμμα προς την κάμερα του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας είπε «ακούστε τη θέση του Αδώνιδος Γεωργιάδη “πρέπει το αίτημα του κ. Ρούτσι να γίνει δεκτό και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο νομίζει όποιος γονέας για να μη τους μείνει καμία αμφιβολία. Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια;».

Για να συνεχίσει «αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο δικονομικά τρόπο ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης της δίκης. Όλοι αυτοί οι καλοί συνάδελφοι που είπαν το ένα κατά τη γνώμη μου έπρεπε να βάλουν και το άλλο. Πιστεύω ότι ήθελαν να το βάλουν, αλλά δεν προλάβανε».

Εξηγώντας τη θέση του ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι μετά την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου ξεκίνησε ο ίδιος να ερμηνεύει το γιατί λέει όχι το δικαστήριο στις τοξικολογικές.

Μίλησε για δύο ερμηνείες, η μία είναι της κ. Κωνσταντοπούλου ότι «οι δικαστές είναι διεθαρμένοι, πιασμένοι από την κυβέρνηση, συνωμότες κλπ», η δεύτερη είναι ότι «ψάχνουν να βρουν τον δικονομικό τρόπο και να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι και να μην καθυστερήσει η δίκη».

«Επειδή πιστεύω ότι οι δικαστές δεν είναι κακοί άνθρωποι, πιστεύω ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο» είπε ο κ. Γεωργιάδης για να συμπληρώσει πως δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό, αλλά «είμαι βέβαιος ότι ούτε πιασμένος είναι ο δικαστής και οι δικαστές, ούτε κακοί άνθρωποι και ανάλγητοι είναι. Έχουν βρεθεί σε μια παγίδα της κ. Κωνσταντοπούλου. Προσπαθούν να βρουν μια λύση».

Λίγη ώρα αργότερα άρχισαν να κυκλοφορούν οι πληροφορίες πως αναμένεται να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, αλλά και να υπάρξει εισαγγελική απόφαση που δεν θα απαγορεύει την έναρξη της δίκης, ενώ σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ διαρρέεται ότι δεν αποκλείεται σήμερα να ανακοινωθεί και ημερομηνία έναρξης της δίκης.