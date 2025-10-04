Πάνος Ρούτσι: Εάν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους μπορούν να αλλάξουν πολλά

Μήνυμα προς τους κυβερνητικούς βουλευτές, αλλά και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο, ενώ βρίσκεται στην 20η ημέρα απεργίας πείνας.

«Συνεχίζω μέχρι τελικής πτώσεως, θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου». Με αυτά τα λόγια, με σπασμένη φωνή και αρκετά καταβεβλημένος ο Πάνος Ρούτσι μπαίνει στην 20η ημέρα απεργίας πείνας και στέλνει το δικό του μήνυμα σε πολιτικούς και κοινωνία.

Ο πατέρας που ζητά την εκταφή του γιου του Ντένις που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών μίλησε στην κάμερα του Mega, καταγγέλλοντας τα επικοινωνιακά παιχνίδια και ξεκαθαρίζοντας ότι θα φτάσει μέχρι τέλους έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο Πάνος Ρούτσι είπε «είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα το πάω μέχρι τελικής πτώσεως γιατί δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μην μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου. Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πώς θα νιώσουν… Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».

Μίλησε για την συμπαράσταση του κόσμου που συνεχίζει και πηγαίνει κάθε μέρα, όλη μέρα για να του εκφράσει την αλληλεγγύη του και σημείωσε «δεν είμαι πολύ καλά, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη και είναι τόσο οργισμένος. Μου λένε το αυτονόητο, να μάθω τι έγινε με το παιδί μου».

Σε άλλο σημείο ο κ. Ρούτσι αρνήθηκε να σχολιάσει τις απανωτές χυδαιότητες του υπουργού Υγείας, λέγοντας «δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη. Έχει αποδείξει ποιος είναι και ο κόσμος τον έχει καταλάβει».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που κυκλοφορούν ότι δήθεν άγεται και φέρεται από τις πολιτικές επιδιώξεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Να το καταλάβουν καλά αυτό. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Θέλω να στείλω το μήνυμα πως δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός» είπε ο Πάνος Ρούτσι, ξεκαθαρίζοντας πως εν έχει κάνει κανένα αίτημα για αναβολή εκταφής.

Καταλήγοντας δήλωσε «θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου».